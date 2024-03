Stressbedingten Verdauungsproblemen entgegenwirken

Stress gehört mittlerweile zum Alltag vieler Deutscher. Vor allem die jüngere Generation leidet derart unter Stresssymptomen, dass sich diese öfter negativ auf ihren Alltag auswirken. Unterschiede existieren allerdings nicht nur bei den verschiedenen Altersgruppen, sondern Studienergebnisse haben gezeigt, dass sich Frauen, Unverheiratete und Menschen mit geringem Einkommen deutlich häufiger gestresst fühlen als Männer oder Gutverdiener. [1] Dabei kann kurzfristiger bzw. zeitlich begrenzter Stress durchaus positiv wahrgenommen werden, da dadurch die Leistungsfähigkeit gesteigert und etwaige Kraftreserven über einen begrenzten Zeitraum mobilisiert werden können. Chronischer Stress hingegen kann Betroffene krank machen: neben Unruhezuständen, Überforderung und physischen Problemen wie Bluthochdruck, Herzrasen, Schlafstörungen oder einer verminderten Leistungsfähigkeit zählen auch Magen-Darm-Beschwerden zu den häufigen Folgen von dauerhaftem Stress. [2] Die gute Nachricht: stressbedingte Verdauungsprobleme sind in den meisten Fällen medizinisch gesehen relativ harmlos. [3] Dennoch machen Beschwerden wie Blähungen, Verstopfung, Völlegefühl oder Blähbauch den Betroffenen ebenso das Leben schwer wie Sodbrennen oder Aufstoßen. Frauen sind öfter betroffen als Männer, Ältere häufiger als Jüngere. Doch warum schlägt „Stress auf den Magen“? Der Darm, der auch als „Bauchhirn“ bezeichnet wird, kommuniziert über das zentrale Nervensystem direkt mit dem Gehirn und wird daher unmittelbar von psychischem Druck sowie stressigen Situationen beeinflusst. Die Folgen: Blähungen, Völlegefühl oder Verstopfung. Nicht umsonst existiert die Redewendung, dass stressige Momente „nicht mehr verdaut werden können“.Stress lässt sich nicht wegzaubern. Allerdings gibt es Mechanismen, mit deren Hilfe stressige Zeiten besser gehandhabt werden können. Neben Atemübungen, Meditation und Sport können naturheilkundliche Arzneimittel dabei helfen, sich zu entspannen, besser zu schlafen und dadurch den Kopf wieder freizubekommen. So hilft z.B. das bewährte Komplexmittel Calmvalera effektiv bei nervöser Unruhe und unterstützt Menschen dabei, tagsüber zur Ruhe zu kommen. Das Besondere ist der schnelle Wirkeintritt innerhalb von nur 90 Minuten, der klinisch belegt ist. [4] Wechselwirkungen oder ein Abhängigkeitspotenzial sind nicht bekannt. Daher kann das naturheilkundliche Arzneimittel mit seinen neun sorgfältig aufeinander abgestimmten, psychotropen Wirkstoffen, dem Calm-9-Komplex, auch über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. und sollten stressige Situationen doch einmal auf den Magen schlagen, hält Hevert-Arzneimittel eine perfekte naturheilkundliche Ergänzung bereit, mit deren Hilfe Verdauungsbeschwerden gelindert werden: Digesto Hevert. In dem homöopathischen Arzneimittel sorgen vier Heilpflanzenextrakte für ein gutes Bauchgefühl. Löwenzahn (Taraxacum) unterstütz die die Funktionen von Leber, Galle und Niere und hilft gegen Völlegefühl. Die Wasserhyazinthe (Eichhornia) hat sich bei einem Blähbauch oder Völlegefühl bewährt, während der Westafrikanische Urwaldbaum (Okoubaka) entgiftend wirkt und daher gezielt bei Erkrankungen des Magen-Darmtraktes, der Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse eingesetzt wird. Die Inhaltsstoffe des Bitterholzbaums (Quassia amara) fördern die Sekretion der Verdauungsenzyme des Magens und stärken das Leber-Galle-System. Das apothekenexklusive Digesto Hevert wird als Verdauungstropfen angeboten, die dank ihres breiten Anwendungsspektrums ist es genau das Richtige bei Verdauungsstörungen wie Blähungen, Verstopfung, Völlegefühl, Nahrungsunverträglichkeiten oder Sodbrennen sind. Digesto Hevert zeichnet sich unter anderem durch eine konstante Verfügbarkeit aus. Es ist zudem individuell dosierbar und ermöglicht so eine einfache Einnahme - auch unterwegs. Es ist mit chemischen Präparaten kombinierbar. Bereits 1-2 ml bis zu dreimal täglich können zu mehr Wohlbefinden verhelfen. Da die Tropfen 60% Alkohol enthalten, sollten Sie Kindern bis 12 Jahre nicht verabreicht werden.Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen aus dem deutschen Mittelstand finden Sie auf der Website des Arzneimittelherstellers unter www.hevert.de 