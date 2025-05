STADTRADELN 2025: Gemeinsam für Klimaschutz und weltweite Hilfe radeln

Wann findet die Aktion statt?: Schwingen Sie sich zwischen dem 4. und 24. Juni 2025 aufs Rad und sammeln Sie reichlich Kilometer für den guten Zweck!

Welche positive Wirkung entfaltet das diesjährige STADTRADELN? Jeder geradelte Kilometer wirkt doppelt: Er setzt ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und fördert die Lebensqualität älterer Menschen in Osnabrück.

Wer kann teilnehmen? Alle, die in der Stadt Osnabrück wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen.

Wo kann man sich anmelden und findet weitere Informationen? Auf der offiziellen Webseite des STADTRADELNs Osnabrück

Jedes Jahr findet das STADTRADELN, ein Nachhaltigkeitswettbewerb für alle, die das Auto gerne mal zugunsten des Fahrrads stehen lassen, statt – in Osnabrück dieses Mal zugunsten von HelpAge.Die Initiative STADTRADELN soll Bürger*innen international dazu motivieren, für 21 Tage das Auto stehen zu lassen und stattdessen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ziel ist es, die CO₂-Emissionen zu reduzieren und ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Die Stadt Osnabrück beteiligt sich seit 2013 an dem internationalen Wettbewerb von Klima-Bündnis-Services. STADTRADELN in Osnabrück ist eine Erfolgsgeschichte: Im letzten Jahr hat die Aktion über 3.025 Radfahrer*innen in 183 Teams begeistert. Insgesamt wurden dabei gemeinsam mehr als 572.000 Kilometer gesammelt. In diesem Jahr findet das STADTRADELN in Osnabrück zum ersten Mal als Charity-Aktion zugunsten von HelpAge Deutschland statt. Alle, die in Osnabrück wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören, können mitmachen – allein oder als Team. Neben dem Engagement für den Klimaschutz und den nachhaltigen Radverkehr, leistet jeder geradelte Kilometer einen direkten Beitrag zu HelpAges neuem Stadtteil-Rikscha-Projekt für Osnabrücker Senior*innen.In diesem Jahr ist das STADTRADELN in Osnabrück mit einer besonderen Spendenaktion verknüpft: Dank großzügiger Unterstützer*innen wird pro geradeltem Kilometer ein festgelegter Centbetrag an HelpAge Deutschland gespendet. Die gesammelten Spenden fließen in unser neues Rikscha-Projekt hier in Osnabrück. Jeder Tritt in die Pedale wirkt also gleich doppelt positiv: Er leistet einen Beitrag zum Umweltschutz und für ein solidarisches Osnabrück, in dem jeder Mensch, unabhängig vom Alter, sein volles Potenzial wahrnehmen und Teil der Stadtgesellschaft sein kann. Wenn das mal kein Ansporn ist, den ein oder anderen Kilometer zusätzlich zu radeln…!Wie viel Cent pro gefahrenem Kilometer gespendet werden, wird noch offiziell bekannt gegeben – Sie dürfen also gespannt sein!Weniger CO₂-Ausstoß durch klimafreundliche Fortbewegung.Regelmäßige sportliche Betätigung beugt Krankheiten vor und fördert das Wohlbefinden.Gemeinsam einen solidarischen Beitrag zum Klimaschutz und für ältere Menschen zu tätigen, schweißt zusammen!Jeder gefahrene Kilometer fördert die Selbstständigkeit und Teilhabe älterer Osnabrücker*innen.Rund 25% aller Osnabrücker*innen sind älter als 65 Jahre alt. Viele dieser älteren Menschen leben isoliert und ohne soziale Bindung. Besonders für Senior*innen in Pflegeeinrichtungen oder mit eingeschränkter Mobilität ist das Gefühl von Einsamkeit ein täglicher Begleiter. Genau hier setzt die Stadteil-Rikscha von HelpAge an: In Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Osnabrück und der AWO schafft HelpAge neue Perspektiven für ältere Osnabrücker*innen. Ehrenamtliche Rikscha-Fahrer*innen schaffen Mobilitäts- und Begegnungsangebote für ältere Menschen in Osnabrück: Sie ermöglicht Ihnen, an Ausfahrten teilzunehmen, Natur und Gesellschaft zu erleben und soziale Kontakte zu pflegen. Damit schlägt die Stadtteil-Rikscha eine Brücke zwischen den Generationen und zeigt, dass Wertschätzung, Mobilität und Freude im Alter unabhängig vom Wohnort jedem Menschen zustehen.Dann starten Sie zusätzlich Ihre eigene Spendenaktion zugunsten unseres Rikscha-Projekts! Die Idee ist ganz einfach: Motivieren Sie Ihr Umfeld, Ihre Mitarbeiter*innen oder Vereinskolleg*innen zusätzlich, indem Sie pro geradeltem Kilometer Ihres Teams einen vorher festgelegten Betrag an HelpAge spenden. Sie haben Interesse an einer eigenen Spendenaktion im Rahmen des STADTRADELNs oder Rückfragen? Dann melden Sie sich bei uns!