Online-Charity-Dinner mit Spitzenkoch Thomas Bühner und Schauspielerin Barbara Auer

Nach dem erneuten Riesenerfolg im vergangenen Jahr geht das HelpAge-Charity-Dinner in die nächste Runde: Unter dem Motto „Around the World“ findet das diesjährige Dinner zugunsten des HelpAge-Nothilfefonds statt. Mit dem Nothilfefonds kann HelpAge in akuten Krisen schnellstmöglich reagieren. Das Charity-Dinner findet am Donnerstag, dem 22. September 2022, ab 18.30 Uhr im Jagdschloss Habichtswald statt.Inspiriert von den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird das Erfolgsformat in diesem Jahr erstmals hybrid angeboten – sowohl vor Ort als klassisches Event, als auch online zum eine reine Online-Veranstaltung. „Wir haben mit dem Online-Charity-Dinner im letzten Jahr viele gute Erfahrungen sammeln können. Als Hybrid-Event können wir es nun noch mehr Menschen zugänglich machen,“ so die beiden Initiatoren Karsten Wulf und Gunnar Sander.Kulinarik, Literatur, kurzweilige Interviews und gute Gespräche stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung, die von den beiden ehrenamtlichen Unternehmensbotschaftern von HelpAge, Karsten Wulf und Gunnar Sander, initiiert wurde. Mit Thomas Bühner hat HelpAge nicht nur einen der bekanntesten und erfolgreichsten Köche der Welt für das Charity-Dinner gewinnen können: Bühner ist seit kurzem auch fester Botschafter der Hilfsorganisation mit Sitz in Osnabrück. Der Drei-Sterne-Koch wird wie auch schon im vergangenen Jahr ein international inspiriertes Menü zubereiten, das er exklusiv für HelpAge entwickelt hat. Natürlich kommen auch all diejenigen Gäste in den Genuss, die remote von zu Hause aus am Charity-Dinner teilnehmen: Sämtliche Gänge werden auch als Menübox für zu Hause angeboten und können parallel zum Event am heimischen Herd zubereitet und genossen werden.Während Thomas Bühner die Kulinarik in seine Hände nehmen wird, kümmert sich die HelpAge-Botschafterin und Schauspielerin Barbara Auer um die literarische Begleitung des Events. Weitere Botschafter und prominente Gäste wie z.B. Schauspielerin Annika Ernst haben sich bereits angekündigt und werden vor Ort sein. So auch Tatiana Sorocan, Leiterin von HelpAge Moldawien, die persönlich über die Projekte von HelpAge in der Region Moldau, auch im Kontext der Ukraine-Krise, berichten wird. Während des Kochens wird die Osnabrücker Kochbuchautorin und Foodjournalistin Stefanie Hiekmann Thomas Bühner zu seinem Menü befragen und ihm dabei Tipps, Ideen und Inspirationen zum Nachkochen entlocken. So können auch die digital teilnehmenden Gäste am eigenen Herd zu Hause aktiv mitmachen und die Ideen des Spitzenkochs direkt in ihr Menü einfließen lassen.Der gesamte Erlös des Charity-Dinners fließt in diesem Jahr in den Nothilfefonds von HelpAge, durch den Soforthilfe nach Naturkatastrophen oder in akuten Notsituationen finanziert wird. Für die Teilnahme einer Person beim Charity-Dinner vor Ort liegt der Spendenwunsch bei 500 €. Der Spendenwunsch für eine Gourmetbox für zwei Person für die Teilnahme von Zuhause aus liegt ebenfalls bei 500 €. Die Spende geht zu 100 % an HelpAge. Für Ihre Zuwendung erhalten Sie natürlich eine Spendenbescheinigung.Ältere Menschen sind weltweit von Katastrophen besonders betroffen und brauchen gezielte Unterstützung: Statistisch zählen Menschen älter als 60 Jahre zu den häufigsten Todesopfern bei Naturkatastrophen. In solchen Nothilfesituationen, z.B. durch Krieg oder nach Naturkatastrophen wie Erbeben, Wirbelstürmen oder Überschwemmungen, zählen insbesondere die ersten Tage und sogar Stunden: Betroffene brauchen dringend Unterstützung und können nicht warten, bis erste Spenden bei HelpAge eingehen. Mit unserem Nothilfefonds finanzieren wir deshalb Soforthilfe nach Krisen und Katastrophen vor. Dank des HelpAge-Netzwerks und zahlreichen lokalen Partnern können wir Nothilfemaßnahmen weltweit in über 70 Ländern schnell umsetzen.Initiiert und organisiert wird die kulturell und literarisch gespickte Mitmach-Koch-Show erneut von Karsten Wulf (Geschäftsführender Gesellschafter zwei.7.Holding GmbH) und Gunnar Sander (Geschäftsführer Sander Pflege GmbH). Beide Unternehmer sind seit vielen Jahren als ehrenamtliche Botschafter für HelpAge tätig - das Charity-Dinner selbst geht in diesem Jahr bereits in die vierte Runde. Wulf und Sander finanzieren auch in diesem Jahr sowohl die Gourmet-Boxen sowie den kompletten Abend, sodass die Spendengelder zu 100 % in den HelpAge-Nothilfefonds fließen können. Im vergangenen Jahr sind durch das Online-Charity-Dinner beachtliche 50.000 € für die HelpAge-Kampagne „Jede Oma zählt" zusammengekommen.Die offizielle Webseite des Charity-Dinners für HelpAge sowie weiterführende Informationen finden Sie unter diesem Link . Eine direkte Anmeldung zum Event, ob live oder remote, ist per Mail an Henning Flaspöler ( flaspoeler@helpage.de ) oder Julia Heitling ( julia.heitling@zweipunkt7.com ) möglich. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gern telefonisch bei Henning Flaspöler (+49 541 580 54065).Die entwicklungspolitische und humanitäre Hilfsorganisation HelpAge Deutschland wurde 2005 in Osnabrück gegründet und setzt sich für die Rechte älterer Generationen ein. Die Projekte der Hilfsorganisation verschaffen Zugang zu medizinischer Versorgung, leisten Nothilfe und sorgen unter anderem durch Rentenzahlungen und einkommensschaffende Maßnahmen für ein würdevolles Leben im Alter. 