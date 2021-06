Misshandlung älterer Menschen steigt dramatisch an

Der 15. Juni, der Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen, ist ein internationaler Awareness Day. Indien meldet zum Beispiel einen Anstieg von körperlicher und/oder psychischer Gewalt gegen ältere Menschen um 71% seit 2019. Auch das Hilfswerk HelpAge Deutschland e.V. nutzt diesen Tag, um auf Gewalt und Missbrauch von älteren Menschen aufmerksam zu machen. Misshandlungen finden oft im Verborgenen statt und doch wird insbesondere die Situation von Älteren öffentlich nicht genügend wahrgenommen. Daten, gestaffelt nach Alterskohorten, werden auch in Deutschland nur unzureichend erfasst. Gezielte Aufklärung sowie die Bereitschaft, über das Problem zu sprechen, sind Voraussetzungen für eine wirksame Gewaltprävention. Dabei erfuhr weltweit bereits jeder sechste ältere Mensch eine Form von Misshandlung. Insbesondere durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Isolation der älteren Menschen verschärft sich die Situation zusätzlich.Über eine Milliarde Menschen sind weltweit über 60 Jahre alt. Bis zum Jahr 2050 wird sich diese Zahl auf zwei Milliarden Menschen verdoppeln. Die Missstände im Leben älterer Menschen sind immens: 80 Prozent weltweit leben heute ohne jede soziale Absicherung – ohne Rente und ohne Krankenversicherung. Viele müssen trotz des hohen Alters harte Knochenarbeit leisten, um sich ihren täglichen Lebensunterhalt verdienen zu können oder sind von anderen Menschen abhängig. Ältere Menschen geraten dadurch auf der ganzen Welt ins soziale Abseits. Physische und psychische Ausbeutung sowie Misshandlungen breiten sich dadurch weltweit aus.HelpAge Deutschland setzt sich im Rahmen zahlreicher Projekte auf der ganzen Welt dafür ein, die Grundversorgung älterer Menschen zu sichern und ihnen ein selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen. Ein wichtiger Pfeiler, über den die Projekte finanziert werden, stellen die Spendengelder dar. Hier knüpft die von HelpAge ins Leben gerufene Bike-Tour an, mit der HelpAge engagierte Bürger*innen aufruft, ihren ganz eigenen Beitrag zu einem sicheren und würdevollen Leben älterer Menschen beizutragen.Die Bike-Tour ist Bestandteil der HelpAge-Kampagne „Alter!“ und findet aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie dezentral statt. Wie läuft die Aktion ab? Für jeden im Veranstaltungszeitraum zurückgelegten Kilometer spendet ein*e Sponsor*in eine vorab eigens festgelegte Summe, die der Kampagne „Alter!“ zu Gute kommt. Interessierte Fahrradfahrer*innen können sich zudem auf der Webseite zur Kampagne helpage.de/projekte-und-themen/alter für das Event registrieren, um eine von fünf Fahrradtaschen zu gewinnen, gespendet von der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land. Die Teilnahme an der Aktion selbst ist kostenlos.Unter dem Hashtag #alterbiketour und der Verlinkung @helpage_de können Teilnehmende auf ihren Social Media-Kanälen im Aktionszeitraum zeigen, dass sie dabei sind.Mehr Informationen zur HelpAge Bike-Tour sowie der Kampagne „Alter!“ finden Sie auf dem Instagram Channel von HelpAge instagram.com/helpage.de und auf der Webseite des Vereins helpage.de/projekte-und-themen/alter