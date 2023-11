Schauspielerin Barbara Auer und Autor Christian Maintz lesen bereits seit vielen Jahren regelmäßig im Duett komische Lyrik. Zu dieser gehören Gedichte von Maintz selbst, aber auch Verse von zeitgenössischen Dichterkollegen wie F. W. Bernstein und Thomas Gsella. Nun kommt das Duett für eine erneute Lesung in die Friedensstadt: Am Samstag, den 20. Januar 2024, lesen Auer und Maintz im Kulturzentrum am Gertrudenberg. Hervorragend als Weihnachtsgeschenk geeignet hat der Vorverkauf passend zur Weihnachtszeit bereits begonnen.Alle Erlöse des Abends fließen in die Arbeit von HelpAge Deutschland. Der Osnabrücker Verein engagiert sich weltweit für ältere Menschen in Krisen- und Kriegskontexten. Bereits seit 2018 ist Barbara Auer als Botschafterin des Vereins tätig: „So vielen älteren Menschen bleiben Rente, medizinische Versorgung und Teilhabe an der Gesellschaft verwehrt. Gemeinsam mit HelpAge setze ich mich für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im Alter ein – weltweit“.Die Lesung „Liebe in Lokalen“ findet am 20. Januar 2024 im Kulturzentrum am Gertrudenberg (Gertrudenring 5, 49088 Osnabrück) statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Einlass ist bereits ab 16:30 Uhr. Tickets kosten 26,87 Euro und sind im Vorverkauf online über die Webseite von HelpAge ( www.helpage.de ) sowie über Eventim erhältlich. Falls die Veranstaltung nicht im Vorhinein ausverkauft ist, wird es eine Abendkasse geben. Der Erlös fließt in die Arbeit von HelpAge Deutschland.