Gewalt in Gaza: Humanitärer Helfer von HelpAge-Partnerorganisation getötet

HelpAge Deutschland trauert um zwei Mitarbeiter unserer Partnerorganisation Juzoor, die in Gaza-Stadt beim Verlassen einer Krankenstation getötet wurden.



Tiefe Trauer und große Bestürzung



Mit tiefer Trauer und großer Bestürzung hat HelpAge Deutschland den Tod zweier Mitarbeiter unserer lokalen Partnerorganisation Juzoor for Health & Social Development im Gazastreifen aufgenommen. Der Arzt Dr. Mahmoud Abo Amsha und der Krankenpfleger Yaser Swedan wurden am 7. April bei Verlassen der Krankenstation „Juzoor Medical Point“ in Gaza-Stadt getötet. Dr. Mahmoud Abo Amsha wurde 27, Yaser Swedan 28 Jahre alt.



„Die schreckliche Nachricht vom Tod unserer Kollegen hat uns alle tief bewegt. Wir sind in Gedanken bei den Familien, Angehörigen und Kolleg*innen der Verstorbenen,“ sagen Nadine Fels und Dr. Tom Kafczyk von HelpAge in einem gemeinsamen Statement. „Dr. Mahmoud Abo Amsha und Yaser Swedan haben unter unvorstellbaren Bedingungen gearbeitet, um ihre Gemeinde in diesen schlimmen Zeiten zu unterstützen. Diesen Einsatz haben sie nun tragischerweise mit ihrem Leben bezahlt.“



Humanitäre Helfer*innen sind keine legitimen Kriegsziele



HelpAge ruft die Konfliktpartien zur Mäßigung auf und fordert eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. „Angriffe auf zivile Ziele oder humanitäre Helfer*innen brechen internationales Recht und stellen ein Kriegsverbrechen dar,“ so Fels und Kafczyk. „Um unsere Mitarbeiter und die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu schützen, fordern wir die Konfliktparteien auf, schnellstmöglich ein Waffenstillstandsabkommen zu treffen, um das Töten zu beenden.“



Der Gazastreifen ist weltweit eine der gefährlichsten Regionen für humanitäre Helfer*innen: Laut den Vereinten Nationen wurden dort seit Kriegsbeginn im Oktober 2023 über 400 Helfer*innen bei der Ausübung ihrer Arbeit getötet. HelpAge steht fest an der Seite unserer Partner im Gazastreifen und allen humanitären Helfer*innen, die täglich ihr Leben riskieren, um denen zu helfen, die unter Bedingungen jenseits unserer Vorstellungskraft leben müssen.

