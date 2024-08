FriedensPost#1

Stellen Sie sich vor, wie es wäre, nach Jahren der Flucht endlich nach Hause, in Ihr geliebtes Heimatdorf zurückzukommen, voller Hoffnung und Vorfreude. Und bei Ihrer Rückkehr festzustellen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Alles, was Sie einst aufgebaut haben, ist zerstört und leergeplündert. Nun müssen Sie und Ihre Familie ganz von vorne anfangen.Was für Sie hoffentlich nur ein hypothetisches Szenario ist, erlebte Basra, eine mutige und entschlossene Frau aus Pakistan, leider genau so.Wer Basra in die Augen blickt, sieht viel Melancholie, aber auch Stärke und eine tiefe Zuversicht. Die Bewohnerin eines Dorfes in der Provinz Khyber im Nordwesten Pakistans hat in ihrem Leben schon einiges erlebt. Als Betroffene eines bewaffneten Konflikts zwischen den pakistanischen Taliban und Regierungstruppen musste sie mit ihrer Familie aus ihrer Heimat fliehen. Als sie sechs Jahre später zurückkehren konnte, fand sie nur Zerstörung vor. Um sich und ihre Familie versorgen zu können, baute sich Basra mit einer alten Nähmaschine ein kleines Geschäft auf. Doch ihre Einkünfte waren auf Dauer zu gering, um ihre ganze Familie damit zu ernähren. Mit Hilfe von FriedensSpenden erhielt Basra eine neue, bessere Nähmaschine und ihre wirtschaftliche Situation veränderte sich grundlegend: Basra kann nun mehr Aufträge annehmen und so ihr monatliches Einkommen fast verdoppeln. Das Geld reicht der Familie nun nicht nur zum Leben, sondern Basras Töchter können auch endlich eine Schule besuchen.Wie Sie mit Ihren FriedensSpenden Basra und 3.000 weitere ältere Menschen in Pakistan unterstützt haben, stellen wir Ihnen in der ersten Ausgabe der FriedensPost vor.Die FriedensPost ist ein regelmäßiges Update rund um die FriedensSpender-Initiative von HelpAge, das Sie ganz bequem an jedem ersten Freitag eines Monats in Ihrem E-Mail-Postfach vorfinden. Egal, ob Sie bereits Teil des FriedensSpenders sind und wissen möchten, was Sie mit Ihrer Spende bewirken konnten, oder ob Sie noch unentschlossen sind, ob eine FriedensSpende das Richtige für Sie ist: Mit jeder FriedensPost erhalten Sie wertvolle Einblicke in unsere weltweite Arbeit zugunsten älterer Menschen in Krisen- und Konfliktregionen sowie weitere spannende Infos und Neuigkeiten zum FriedensSpender von HelpAge. Melden Sie sich noch heute für die FriedensPost an!Basra ist jedoch nicht die einzige tolle Frau, die wir Ihnen in der ersten Ausgabe unserer FriedensPost vorstellen möchten. Seit Mai dieses letzten Jahres inist Katharina Pötter, die Oberbürgermeisterin unserer Heimatstadt Osnabrück, die Schirmherrin der FriedensSpender-Initiative. Darüber sind wir mindestens genauso begeistert wie Frau Pötter selbst:'Als Oberbürgermeisterin von Osnabrück freue ich mich sehr, die Schirmherrschaft über den FriedensSpender von HelpAge Deutschland zu übernehmen. Diese Initiative würdigt nicht nur unser Erbe des Westfälischen Friedens, sondern ermöglicht auch einen bedeutenden Schritt in Richtung eines friedvollen Alltags für ältere Menschen weltweit. Dass diese Initiative aus unserer Stadt hervorgeht und den Friedensgedanken aus Osnabrück in die Welt trägt, erfüllt mich mit Stolz.'Werden auch Sie Teil des FriedensSpenders von HelpAge und engagieren Sie gemeinsam mit anderen Unterstützer*innen wie Frau Pötter für ältere Menschen in Krisen- und Konfliktregionen. Mit nur 36,50 Euro unterstützen Sie beispielsweise eine ältere Person auf der Flucht mit einem umfassenden Hilfspaket, welches u.a. Lebensmittel, Hygieneprodukte oder eine Matratze enthält.