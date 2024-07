Der HelpAge-Spendenshop ist eröffnet!

Unser Spendenshop bietet Ihnen die perfekte Lösung für besondere Anlässe: Spenden statt Geschenke! Mit unserer Geschenkurkunde können Sie Ihren Liebsten eine einzigartige Freude bereiten, indem Sie im Namen des Beschenkten einen Beitrag zu wohltätigen Projekten leisten. Jede Urkunde symbolisiert nicht nur Ihre Liebe und Wertschätzung, sondern auch eine wertvolle Unterstützung für ältere Menschen und ihre Gemeinschaften weltweit. Schenken Sie nicht nur Materielles, sondern auch Hoffnung und Hilfe – eine Geste, die lange in Erinnerung bleibt.*In unserem Spendenshop haben Sie die Möglichkeit für die sechs verschiedenen Themenschwerpunkte, die die Arbeit von HelpAge umfasst, zu spenden. Wenn Sie beispielsweise ein Huhn oder Saatgut spenden, unterstützen Sie damit Projekte, die älteren Menschen helfen, auch im Alter ein sicheres Einkommen zu generieren. Mit Ihrer Spende leisten Sie so also einen Beitrag zur Bekämpfung von Altersarmut. Sie können sich die Artikel in unserem Spendenshop mit wenigen Klicks ganz einfach nach den jeweiligen Themenschwerpunkten, die Ihnen besonders wichtig sind, sortieren lassen. Viel Spaß beim Stöbern und Spenden und vielen Dank für Ihre Unterstützung!*Übrigens: Die wunderschönen Zeichnungen, die Sie in unserem Spendenshop finden, wurden HelpAge von einer großartigen, ehrenamtlichen Unterstützerin und Künstlerin geschenkt. Wir danken ihr vielmals für die tollen Aquarelle!