5. Charity Dinner zugunsten von HelpAge Deutschland e.V.

Spitzenköche Thomas Bühner, Nelson Müller und Fatmata Binta kochen für den guten Zweck

Bereits zum fünften Mal laden die Unternehmer Karsten Wulf und Gunnar Sander in diesem Jahr zu einem großen Charity Dinner in die Friedensstadt Osnabrück ein. Passend zum Jubiläum „375 Jahre Westfälischer Friede“ steht das Event am 9. November ganz unter der Überschrift „Frieden“.



Herzstück des Abends ist ein Festmenü, das von einem wahrlich beachtlichen Trio präsentiert wird: Der Osnabrücker Drei-Sterne-Koch und HelpAge-Botschafter Thomas Bühner kreiert die Gänge gemeinsam mit seinem Kollegen, Sternekoch und TV-Gesicht Nelson Müller, sowie der bekannten westafrikanischen Köchin Fatmata Binta. Veranstaltungsort ist die Eventlocation des Dock 49 im Osnabrücker Hafen.



Genussabend, Austausch und Netzwerk am Tisch sowie Eintauchen in die aktuellen Themen und Projekte der Osnabrücker Hilfsorganisation HelpAge, die übrigens seit 18 Jahren noch immer die einzige Organisation in Deutschland ist, die sich explizit für die Belange Älterer in der Gesellschaft einsetzt, gehen beim Charity Dinner Hand in Hand.



Die Gastgeber – neben Thomas Bühner die Unternehmer Karsten Wulf (Zwei.7) und Gunnar Sander (Sander Pflege GmbH) – bitten pro teilnehmende Person um eine Spende von 500 Euro, die zu 100 Prozent in die Arbeit von HelpAge fließt. Eine Spendenquittung wird selbstverständlich ausgestellt.



Ein besonderer Programmpunkt des Abends wird der inspirierende Impuls-Vortrag von HelpAge-Botschafter Dr. Henning Scherf sein: Der frühere regierende Bürgermeister der Hansestadt Bremen wird die Gäste des Abends auf eine Reise des Älterwerdens mitnehmen. Außerdem ist HelpAge-Botschafterin und Schauspielerin Annika Ernst („Der Bergdoktor“, „SOKO Leipzig“) vor Ort, die ebenfalls über ihr Engagement für HelpAge berichten wird.



Moderatorin und HelpAge-Expertin Nadine Fels wird charmant und unterhaltsam durch diesen besonderen Abend führen und gleichzeitig Einblicke in aktuelle HelpAge-Projekte geben. In einem Foodtalk mit der Kochbuchautorin Stefanie Hiekmann („Geschmacksbooster aus aller Welt“) erfahren die Gäste passend zum Menü von Thomas Bühner, Nelson Müller und Fatmata Binta Hintergründe und Einblicke in die international inspirierten Gänge des Menüs.



HelpAge setzt sich weltweit für die Rechte und das Wohlbefinden älterer Menschen und ihren Familien ein, um ihnen einen friedvollen Alltag zu ermöglichen. Im Kontext des Ukraine-Kriegs wird dieses Anliegen wichtiger denn je: Jeder vierte Mensch in der Ukraine ist älter als 60 Jahre. In keinem anderen Land der Welt sind derzeit so viele ältere Menschen von einem bewaffneten Konflikt betroffen wie in der Ukraine.



Weitere Informationen zum Charity Dinner, zu den aktuellen Projekten von HelpAge sowie den Unterstützern des Abends erhalten Sie auf der offiziellen Website von HelpAge: helpage.de



Wann & Wo:



Donnerstag, 09. November 2023, 18:30 Uhr



Dock 49 Eventlocation



Am Speicher 1 | 49090 Osnabrück



HelpAge-Spendenkonto:



HelpAge Deutschland e. V.



IBAN: DE95 2655 0105 0000 0555 17



BIC: NOLADE22XXX