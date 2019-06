Pressemitteilung BoxID: 755171 (HelioVital GmbH)

Sommer, Sonne und Sonnenschein - ohne Sonnencreme und Sonnenbrand genießen

Ab in die Sonne

Kilometerlange Sandstände, türkisblaues Wasser und strahlender Sonnenschein: die lang ersehnte Urlaubszeit steht vor der Tür und mit ihr die Gefahren von Sonnenbrand und Sonnenallergien. Anstelle gesundheitsschädlicher Sonnencremes hat die HelioVital GmbH einen hochwertigen alternativen Sonnenschutz in Folienform entwickelt, der gesundheitsschädliche UVA- und UVB-Strahlen zuverlässig herausfiltert und gleichzeitig alle gesundheitsfördernden Strahlen durchlässt.



Entspannten und gesunden Urlaub ganz ohne Sonnencreme genießen



Raus aus dem Alltag und rein ins Urlaubsvergnügen. Traumhafte, mit Palmen gesäumte Sandstrände, türkisblaues Wasser und strahlender Sonnenschein. Der lang ersehnte Urlaub steht endlich vor der Tür. Sind alle Koffer gepackt? Habe ich an die Reiseunterlagen gedacht? Natürlich darf auch die Sonnencreme nicht fehlen! Oder doch?



Wäre es nicht viel angenehmer, die Urlaubszeit ohne lästiges Eincremen zu genießen? Ohne Fettfilm und das Kleben des Sandes auf der Haut? Und vor allem ohne chemische Stoffe, die beim Eincremen in den Blutkreislauf gelangen?



Mit ihrem alternativen Sonnenschutz in Folienform hat die HelioVital GmbH ein Produkt entwickelt, das einen hocheffektiven Sonnenschutz bei gesundem und umweltfreundlichen Sonnenbaden ermöglicht. Ab sofort wird sorgenfreies Sonnen zur Realität.



Das mobile Sonnenschutzzelt HelioTent ermöglicht eine einfache und transportable Mitnahme an jedes Reiseziel. Es schützt sicher vor Sonnenbrand und lässt die Haut gleichzeitig wohltuend braun werden. Besonders für Familie mit Kindern bietet es optimalen Schutz ohne kritische Inhaltsstoffe der Sonnencreme auf die Haut zu lassen.



Der transparente Wohlfühlschatten lässt einen angenehm kühlen Sonnengenuss zu, ohne die sonst so ermüdende Wirkung der Sonne.



Neben fertigen Produkten wie dem Sonnenzelt können auch Außenbereiche mit dem hochwertigen Sonnenschutz von HelioVital ausgestattet werden. Die Filtermembrane der Schutzfolie filtern schädliche UVA- und UVB-Strahlen zuverlässig heraus und lassen gleichzeitig alle gesundheitsfördernden Strahlen durch. Somit ist trotz effektivem Schutz sogar die Bildung des wertvollen Vitamin D möglich. Die Filterfolie ist frei von allergieauslösenden Stoffen und kann somit ganz ohne Nebenwirkungen genossen werden.

