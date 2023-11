Es wurde feierlich: ARCHITECTS’ DARLING Awards 2023 im Rahmen des „Celler Werktages“ der Heinze GmbH verliehen

Am 8. November 2023 war es wieder so weit: Die Heinze GmbH rollte im niedersächsischen Celle den roten Teppich aus und kürte im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung die „Best Performer“ der Bauindustrie. Die jährlich verliehenen ARCHITECTS’ DARLING Awards haben sich über die Jahre – erstmals verliehen wurden sie 2011 – als begehrte und anerkannte Auszeichnung innerhalb der Baubranche etabliert. Bei so manchem genießen sie inzwischen gar den Ruf des „Oscars“ der Branche. Entsprechend prachtvoll und abwechslungsreich gestaltete sich auch das festliche Rahmenprogramm für die mehr als 250 geladenen Gäste.Die Siegerunternehmen wurden im Vorfeld der Veranstaltung durch Befragung von Planer:innen und Architekt:innen ermittelt. Insgesamt nahmen in diesem Jahr deutschlandweit 1.949 Vertreter:innen an der einzigartigen multimedialen Befragung der Heinze Marktforschung teil und bestimmten ihre persönlichen „Darlings“. „Die erneut rege Beteiligung hat uns natürlich sehr erfreut, verleiht den Ergebnissen aber vor allem eine große Aussagekraft“, erklärt Thomas Wagner, Leiter der Heinze Marktforschung. „Damit erhalten die teilnehmenden Hersteller einen sehr detaillierten Bericht über ihre wahrgenommene Performance am Markt, inklusive wichtiger Hinweise darauf, wo eventuell noch Optimierungspotenziale schlummern. Im Gegenzug profitieren die befragten Planer:innen von auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittenen, bedarfsgerechten Informationen. Gerade in Zeiten, in denen die gesamte Branche vor großen Herausforderungen und Umbrüchen steht, ist diese Form des gegenseitigen Austauschs besonders wichtig.“Dem kritischen Votum der Befragungsteilnehmenden stellten sich in diesem Jahr rund 200 Hersteller beziehungsweise Marken. Die begehrten Brand-Awards wurden für 23 Produktkategorien – wie zum Beispiel für überzeugende Lösungen im Bereich „Heiztechnik“ oder für „Gesundes Bauen“ ­– vergeben.Wie in den vergangenen Jahren auch, bestimmte parallel zu den Brand-Awards eine hochkarätig besetzte Fachjury die Empfänger der Jury-Awards in 14 Kategorien. 70 Vertreter:innen namhafter Architekturbüros wählten hierfür auf Datenbasis der Heinze Marktforschung diejenigen Hersteller aus, die aus ihrer Sicht Vorreiter in Bereichen wie „Beste Produkt-Innovation“, „Bester Produkt-Konfigurator“ oder „Beste Website“ darstellen. Erneut im Fokus standen dabei auch die „Cradle-to-Cradle Challenge Awards“ für unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit. Als Vertreter der Expertenjury wurden die Jury-Awards in diesem Jahr von Franziska Käuferle (Franziska Käuferle Architektur) und Klaus Füner (Heinze GmbH) verliehen.Am Ende der Veranstaltung waren sich viele Teilnehmende einig: Die Verleihung der ARCHITECTS’ DARLING Awards ist und bleibt nicht nur ein wichtiger Branchentreff, sondern trägt auch dazu bei, sich gemeinsam auf die bevorstehende Bauwende vorzubereiten.Absturzsicherungen - WAREMAAkustik und Schallschutz - Knauf Ceiling SolutionsAußenwandbekleidungen - RHEINZINKAutomatiktüren - dormakabaBalkone, Loggien, Terrassen - Schöck Isokorb®Befestigungstechnik - WürthBeste Objektberatung - StoBrandschutz - Knauf GipsDachdeckungen (Steildach) - RHEINZINKElektrotechnik - GiraFarben und Lacke - BrilluxFlachdach/Flachdachabdichtung - BauderGesundes Bauen - EIMFARBENGlas und Glas-Konstruktionen - SchücoHeiztechnik - ViessmannMauerwerk - WienerbergerModulares/Serielles Bauen - KLEUSBERGPflastersteine und Platten - KANNSanitäre Armaturen - GroheSicherheitstechnik und Zutrittskontrollsysteme - dormakabaSonnenschutz - WAREMATageslichtsysteme/Dachbelichtung - VELUX CommercialTore - HörmannBeste Anzeige - HELLABeste Architektur-Hauszeitschrift - InformationsZentrum BetonBeste Bemusterung - FundermaxBeste Produkt-Innovation Ausbau - StoBeste Produkt-Innovation Rohbau - Schöck Combar®Beste Produkt-Innovation Technik - JUNGBeste Website - RHEINZINKBester Film "Produktpräsentation" - OBJECT CARPETBester Film "Unternehmen" - WÖHRBester Produkt-Konfigurator - BauderBester Social Media-Auftritt - WienerbergerBestes BIM-Daten-Angebot - dormakabaBestes Referenzobjekt - RHEINZINKCradle-to-Cradle Challenge Award - JUNGAlle Informationen zu den ARCHITECTS’ DARLING Awards 2023 und viele weitere Impressionen finden sich unter architectsdaling.de