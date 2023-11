Mit Sicherheit ins Traumhaus

Optimierter Bauablauf: Um einen noch reibungsloseren Baufortschritt zu ermöglichen und Verzögerungen zu vermeiden, wurde der Bauablauf weiter optimiert.

Verbesserung der Einkaufs- und Handwerkerkonditionen: Um den Bauherren den bestmöglichen Preis zu gewährleisten und die Hauspreise weiter zu senken, hat Heinz von Heiden noch bessere Einkaufs- und Handwerkerkonditionen verhandelt.

Materialien im Lagerbestand: Heinz von Heiden verfügt über ein gut gefülltes Materiallager im Bauleistungszentrum in Möckern, bei Magdeburg. Geforderte PV-Anlagen und Wärmepumpen sind Teil des Lagerbestandes.

Der Traum vom eigenen Haus ist bei vielen Bauinteressierten ungebrochen, die Hürde Hausbau jedoch so hoch wie noch nie. Steigende Hauspreise und Zinsen auf Rekord-Niveau sorgen dafür, dass große Zweifel für das Projekt Hausbau entstehen. Heinz von Heiden kann viele dieser Unsicherheiten nehmen, denn mit dem Hausbauunternehmen aus Isernhagen bei Hannover sind Sie auf der sicheren Seite!So wurde Heinz von Heiden bereits zum 12. Mal in Folge von Creditreform für seine ausgezeichnete Bonität ausgezeichnet. Das Bonitätszertifikatbestätigt Unternehmen eine ausgezeichnete Bonität, ein tadelloses geschäftliches Verhalten und einefür die Zukunft. Zertifizierte Unternehmen beweisen stets eine besondere wirtschaftliche Stabilität und finanzielle Stärke. Deutschlandweit können sich branchenunabhängig lediglich 1.500 mittelständische Unternehmen mit dieser Auszeichnung schmücken. Zudem besticht Heinz von Heiden mit einer besonders hohen Eigenkapitalquote (EKQ). So kann die Heinz von Heiden Unternehmensgruppe einevorweisen – im Vergleich: der nationale Wettbewerb hat im Durschnitt eine EKQ von 20-30%. Darüber hinaus bestehen für die Unternehmensgruppe keinerlei Finanzverbindlichkeiten, sodass sie unabhängig von Bankinstituten agieren kann. Folglich kann den Baufamilien eine hervorragende wirtschaftliche Stabilität geboten werden und ihnen die maximale finanzielle Sicherheit garantiert werden. „Gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, ist es besonders wichtig, seinen Kundinnen und Kunden weit mehr als nur ein gutes Gefühl zu geben. Wir als finanziell sehr gut aufgestelltes und vielfach ausgezeichnetes Massivhausbauunternehmen können diesen Anforderungen umfänglich gerecht werden. Mit uns bauen Baufamilien auf und mit Sicherheit.“, so Heinz von Heiden Geschäftsführer und junger Familienvater Dr. Helge Mensching.Aber nicht nur im Bereich Bonität kann Heinz von Heiden mit vielfacher Auszeichnung glänzen, denn bereits zum 6. Mal wurde dem Unternehmen von FOCUS MONEY ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bestätigt und als Preissieger 2023 ausgezeichnet. Die Grundsteine für ein ausgezeichnetes Preisgefüge hat Heinz von Heiden bereits vor langer Zeit gelegt:Somit ist sicher: sämtliche Preiseinsparungen werden eins zu eins an die Baufamilien weitergegeben.Die höchste Zuverlässigkeit, beste Produktqualität und die daraus resultierende höchste Kundenzufriedenheit sind darüber hinaus nicht nur leere Versprechungen bei Heinz von Heiden, sondern auch von Deutschland Test und FOCUS Money und unseren Baufamilien bestätigte Kaufargumente für ein Traumhaus von und mit Heinz von Heiden.Zusammenfassend lässt sich sagen:- darauf können Baufamilien von Heinz von Heiden zählen! Das Team aus Vertrieb, Bauleitung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst sind Tag für Tag tatkräftig dabei, die Traumhäuser der Baufamilien kompetent in die Realität umzusetzen. Und auch in Zukunft steht fest, als über 90 Jahre etablierter Massivhaushersteller bietet Heinz von Heiden auch weiterhin ein solides Fundament. Denn es sind besonders beim Hausbau die Komponenten Sicherheit und Vertrauen maßgeblich, damit aus Haus-Träumen Traumhäuser werden.