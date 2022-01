Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser wird neuer Namensgeber des hannoverschen Stadions

Nach sieben Jahren als Haupt – und Trikotsponsor von Hannover 96 steht nun das nächste große Engagement mit dem Bundesligisten in den Startlöchern: Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser wird Namensgeber des hannoverschen Stadions und tritt die Nachfolge der HDI-Gruppe an, die zuletzt fast ein Jahrzehnt lang das Stadion-Sponsoring innehatte. Damit erweitert Heinz von Heiden seine Exklusivpartnerschaft, die seit der Saison 2021/22 aktiv ist.Auf die Trikotbrust folgt das Stadiondach – ab Juli 2022 ziert das Logo des Massivhausunternehmens das Dach der Arena in Hannovers Innenstadt. Für die kommenden fünf Jahre wird die Heinz von Heiden-Arena Dreh- und Angelpunkt für die Partien der Roten und Konzerte der ganz Großen sein. Damit bietet Heinz von Heiden auch über die Stadtgrenzen hinaus ein Wohnzimmer für Bundesliga-Fußball und Musiker aus aller Welt.„Nachdem wir den Staffelstab für das Hauptsponsoring bei Hannover 96 im Sommer an Brainhouse247 übergeben haben, stand für uns fest, dass ein derartiges Engagement bei einem anderen Verein als unserem Herzensverein nicht in Frage kommt“, so Dr. Helge Mensching, Geschäftsführer von Heinz von Heiden. „Wir mussten nicht lange überlegen, als das Angebot für die Heinz von Heiden-Arena kam. Für uns ist „zusammen stark wie eine Wand“ eben nicht nur eine Floskel, sondern eine Überzeugung für die Region Hannover und die Roten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden fünf Jahren Fußball-Fans und Konzertliebhaber in unserem Wohnzimmer, der Heinz von Heiden-Arena, begrüßen zu dürfen.“Auch Martin Kind, 96-Geschäftsführer, freut sich über die Weiterführung der gemeinsamen Partnerschaft: „Heinz von Heiden ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger und treuer Partner und Unterstützer von Hannover 96. Sieben Jahre als Trikot- und Hauptsponsor, ab Juli nächsten Jahres mindestens fünf Jahre Namensgeber der Heinz von Heiden-Arena – das ist ein starkes Zeichen der Solidarität und der gemeinsamen Verantwortung für Stadt, Region und 96. Dank der Familie Mensching ist Heinz von Heiden eine unternehmerische Erfolgsgeschichte.“Bis Sommer 2022 stehen nun also sowohl für Hannover 96 als auch für Heinz von Heiden sportliche Zeiten an, um in die Fußstapfen von AWD und HDI zu treten und den Heinz von Heiden Schriftzug in Hannovers Stadion und Innenstadt anzubringen.