Glücklicher Gewinner beim PAYBACK Punkte Joker 2021

Das PAYBACK Joker-Glück ist zurück! Bei der größten und beliebtesten Kampagne des Bonusprogramms ist der Hauptgewinn ein Heinz von Heiden-Hausbaugutschein im Wert von 200.000 Euro. Dieser wurde nun dem glücklichen Gewinner aus Rheinland-Pfalz im Heinz von Heiden-KompetenzCentrum auf dem Carlswerk Gelände in Köln feierlich übergeben. Torsten Petersen, Vertriebskoordinator, Gisela Prior, Regionalleitung und Astrid Schödder, Bauherrenfachberaterin, überreichten dem Gewinner einen symbolischen Schlüssel für das künftige Traumhaus. Gemeinsam gratulieren sie, auch im Namen der Heinz von Heiden-Geschäftsführung.Obwohl der Gewinner über sein Glück schon etwas länger Bescheid wusste, wurde ihm am Tag der Übergabe nochmal die Dimension seines Hausbaugutscheins bewusst. „Es ist einfach unglaublich, das hätte ich nicht zu träumen gewagt“. Er hat nun die Möglichkeit, aus dem umfangreichen Hausportfolio von Heinz von Heiden seine persönlichen vier Wände gemeinsam mit dem erfahrenen Team rund um Bauherrenfachberater, Projektplaner, Kundenbetreuer und Bauleiter zu verwirklichen.Alle Beteiligten teilen die Freude. Besonders die regional ansässige Bauherrenfachberaterin Astrid Schödder ist bereits ganz gespannt, das Traumhaus mit dem Gewinner planen zu dürfen: „Auf eine gute Zusammenarbeit, ich stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam machen wir Ihren Wohntraum wahr!“Seit Bekanntgabe des Gewinns hat sich der Gewinner schon mal vorsichtig mit dem Hausbaugedanken befasst und auch mit möglichen Grundstücken in seinem Wohnort auseinandergesetzt. Gisela Prior sprach gut zu: „Die Suche nach dem perfekten Grundstück ist nicht leicht, aber wir werden Sie dabei unterstützen.“PAYBACK Kundinnen und Kunden hatten die Option, im Zeitraum vom 30.08. bis zum 03.10.2021 beim Einkauf bei Partnern wie REWE, dm-drogerien, Aral oder Fressnapf ihre (mobile) PAYBACK Karte oder PAYBACK PAY zu nutzen. An der Kasse erhielt der Kunde für jeden Einkauf ein Joker Couponheft mit bis zu 33fachPAYBACK Punkten sowie einen Glückscode. Die Coupons konnten beim nächsten Einkauf eingelöst werden und so punktet man in diesem Zusammenhang extra. Gewonnen werden konnte in der App mit einem Glückscode aus dem Couponheft.Passend zum Hausbaugutschein-Gewinner feiert Heinz von Heiden in diesem Jahr sein 90-jähriges Firmenjubiläum und damit auch 90 Jahre Zuhause. Der Massivhaushersteller Heinz von Heiden realisiert Einfamilienhäuser ganz nach Kundenwunsch im Rahmen seiner innovativen Systemarchitektur und gemäß des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Ob klassisches Einfamilienhaus, Stadtvilla oder Bungalow – mit 90 Jahren Bauerfahrung, 15 Monate Festpreisgarantie, möglicher Zahlung nach Hausübergabe und Bauherrenschutzbrief sind Bauherren bei Heinz von Heiden auf der sicheren Seite. Nicht zu vergessen, die gute Bonität des Unternehmens, die jüngst durch das unabhängige Institut Creditreform im November bestätigt wurde.Mehr Informationen zum Gewinnspiel und Teilnahmebedingungen erfahren Interessierte unter:Das umfangreiche Produktportfolio der Heinz von Heiden-Systemarchitektur findet sich unter: