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Immobilienkauf in Dortmund: Welche Lagefaktoren Käufer vor der Zusage prüfen sollten

Grundriss, Ausstattung und Energiestandard lassen sich nachträglich verändern. Die Lage nicht. Sie bleibt der Rahmen, in dem sich Nachfrage, Preis und Vermietbarkeit über Jahrzehnte entwickeln.

(lifePR) (Dortmund, )
Dortmund zeigt deutlich, dass eine einheitliche Makrolage sehr unterschiedliche Mikrolagen enthalten kann. Zwischen ruhigen Randlagen, umgenutzten Industriequartieren und dicht bebauten innenstadtnahen Vierteln liegen bei vergleichbarer Bausubstanz große Unterschiede in Preisniveau, Zielgruppe und Wiederverkaufschance.

Makrolage und Mikrolage sind zwei verschiedene Fragen

Die Makrolage beantwortet, ob ein Markt überhaupt Nachfrage erzeugt: Wirtschaftsstruktur, Bevölkerungsentwicklung, Verkehrsanbindung, allgemeines Preisniveau. Die Mikrolage beantwortet, ob ein einzelnes Objekt innerhalb dieses Marktes überzeugt: Nachbarschaft, Straßenzug, Lärmquellen, Nahversorgung, Parksituation. Beide Ebenen zusammen ergeben die Lage einer Immobilie, wie sie in die Preisbildung eingeht.

In Dortmund fällt dieser Unterschied stärker ins Gewicht als in kleineren Städten, weil das Stadtgebiet von stark befahrenen Straßen und Bahnstrecken durchzogen wird. Für Ballungsräume schreibt § 47c BImSchG alle fünf Jahre die Ausarbeitung von Lärmkarten vor. Diese Karten sind öffentlich einsehbar und zeigen die Belastung straßengenau. Wer eine Immobilie in Dortmund kauft, kann damit schon vor der ersten Besichtigung prüfen, ob eine Adresse an einer Belastungsgrenze liegt.

Was sich vorab prüfen lässt

Ein Teil der Lagebewertung ist ohne Ortstermin möglich:

•  Bodenrichtwerte zeigen das Preisniveau von Grundstücken im Umfeld, einsehbar über BORIS.NRW
•  Mietspiegel geben Aufschluss über das ortsübliche Mietniveau
•  Flächennutzungsplan und Bebauungspläne zeigen geplante Entwicklungen, etwa neue Gewerbeflächen oder Bauprojekte
• Lärmkarten machen Verkehrs- und Schienenlärm sichtbar

Der zweite Teil lässt sich nicht ersetzen: die Besichtigung zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ein Sonntagvormittag zeigt eine andere Straße als ein Werktagabend. Immobilienmakler in Dortmund kennen diese Unterschiede aus der laufenden Vermarktung und ordnen sie für Käufer ein.

„Eine Immobilie wird immer zweimal gekauft, als Gebäude und als Standortentscheidung. Die zweite Entscheidung fällt vielen Käufern schwerer, weil sie sich nicht besichtigen lässt, sondern hergeleitet werden muss", sagt Katharina Heid, Geschäftsführerin von Heid Immobilienmakler.

Eigennutzer und Kapitalanleger bewerten dieselbe Lage unterschiedlich

Für Eigennutzer steht die Alltagstauglichkeit im Vordergrund: kurze Wege, Ruhe, Versorgung, Schulen, Nähe zum Arbeitsplatz. Für Kapitalanleger zählt, ob der Standort dauerhaft Mieter anspricht und ob sich später ein ausreichend großer Interessentenkreis findet.

Zur groben Einordnung dient die Unterscheidung in A-, B- und C-Lagen. A-Lagen bieten hohe Nachfrage und geringe Leerstandsrisiken bei hohem Kaufpreis. In B-Lagen stehen Kaufpreis und Mietniveau oft in einem ausgewogeneren Verhältnis. C-Lagen wirken über den Einstiegspreis attraktiv, verlangen aber eine genaue Prüfung von Leerstand, Mieterstruktur und Erhaltungsrücklage.

In Dortmund kommt für Kapitalanleger die Nähe zur Technischen Universität und den angrenzenden Technologiestandorten als Nachfragefaktor hinzu, während in den ruhigeren Randlagen andere Mietergruppen im Vordergrund stehen.

Fazit

Die Lage ist der einzige wesentliche Faktor, der sich nach dem Kauf nicht mehr verändern lässt. Sie wirkt gleichzeitig auf mehrere Ebenen:

•  Preis erklärt, warum vergleichbare Objekte in derselben Stadt unterschiedlich bewertet werden

•  Vermietung beeinflusst Mietniveau, Fluktuation und Leerstandsrisiko

•  Finanzierung fließt in die Risikoeinschätzung der Bank ein

•  Wiederverkauf entscheidet über die Größe des späteren Interessentenkreises

Öffentliche Daten liefern dafür die Grundlage, die Einordnung in den konkreten Markt liefern sie nicht. Für Dortmunder Objekte verbindet Heid Immobilienmakler Dortmund diese Daten mit der Nachfrage vor Ort und der jeweiligen Käuferstrategie.

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Über Heid Immobilienmakler in Dortmund

Heid Immobilienmakler verbindet professionelle Immobilienvermarktung mit zertifizierter Sachverständigenkompetenz. Mit einem Netzwerk von über 220 zertifizierten Sachverständigen und erfahrenen Maklern begleitet das Unternehmen Privatpersonen, Unternehmen und Kapitalanleger beim Verkauf und der Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücken – von der fundierten Wertermittlung bis zum Notartermin. Die Makler und Sachverständigen sind u. a. von DEKRA, DIA und HypZert zertifiziert. Hervorgegangen aus dem 2005 von André Heid gegründeten Sachverständigenbüro, ist das inhabergeführte Unternehmen unter der Leitung von André und Katharina Heid heute bundesweit tätig – auch in Dortmund profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Immobilienmakler.

Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienmakler.de/...

Heid Im­mo­bi­li­en­mak­ler Dortmund
Florianstraße15-21
44139 Dortmund
Tel.: 0158 - 884 916 68

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