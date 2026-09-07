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Hegau-Jugendwerk: Ponys sorgen für Glücksmomente

Förderverein HegauHelden unterstützt die tiergestützte Therapie

(lifePR) (Gailingen, )
Gailingen. Bereits zum vierten Mal war die PonyRanch Bodensee aus Sauldorf nach Gailingen ins Hegau-Jugendwerk Gailingen gekommen, um in der Zeit vom 9. Juli bis 27. August einmal wöchentlich mit seinen Ponys und Hunden mit den kleinen und jungen Patienten zu arbeiten. Über 25 Kinder aus verschiedenen Rehabilitationsphasen kamen in den Genuss der Begegnung mit den freundlichen Vierbeinern. Auch in diesem Jahr hatte der Förderverein HegauHelden das Angebot finanziert.

Tiergestützte Therapie wirkt gegen Stress

Wie Sozialpädagoge Matthias Haas, Abteilungsleiter Sozialpädagogischer Dienst und Fachkraft für Tiergestützte Therapie, erklärt, stellt die tiergestützte Intervention in der neurologischen Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen eine zunehmend etablierte, evidenzbasierte Ergänzung klassischer Therapieformen dar. Die Interaktion zwischen Mensch und Tier kann die motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Funktionen gezielt fördern. Studien hätten gezeigt, dass Tiere als „sozialer Katalysator“ wirken und sowohl physiologische als auch psychologische Prozesse aktivieren. Dazu gehöre eine Reduktion von Stressparametern, eine Verbesserung der Aufmerksamkeit sowie eine Steigerung der emotionalen Stabilität und Selbstwirksamkeit.

Ponyprojekt bringt Freude

Für ihn selber sei das Ponyprojekt im Sommer immer ein echtes Highlight. Es bringe eine besondere, lebendige Energie in das Hegau-Jugendwerk. Der therapeutische Alltag werde auf eine „wunderbare Weise“ bereichert. Besonders beeindruckend sei immer wieder zu beobachten wie die kleinen und jungen Patientinnen und Patienten durch den Kontakt mit den Tieren spürbar entspannen und oft neue Zugänge zu ihren eigenen Fähigkeiten finden. Außerdem schaffe das Projekt Momente von echter Freude – etwas, das in einer Reha‑Situation unbezahlbar sei.

Hegau-Jugendwerk GmbH

Im Hegau-Jugendwerk bieten wir Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer neurologischen Erkrankung, einem Unfall oder einer frühkindlichen Hirnschädigung eine umfassende Rehabilitation an. Das diagnostische und therapeutische Angebot ermöglicht die nahtlose, kontinuierliche neurologische Rehabilitationsbehandlung von der Frührehabilitation bis zur schulischen und beruflichen Wiedereingliederung. Durch das Leistungsspektrum werden die neurologischen Rehabilitationsphasen B, C, D und E komplett abgedeckt.

Die Behandlung ist an den individuellen Erfordernissen jedes einzelnen Patienten ausgerichtet. Es werden intensive Einzel- und Gruppentherapien unter aktuellen rehabilitationswissenschaftlichen Erkenntnissen angeboten und durch weitere spezielle Angebote wie Unterstützte Kommunikation, Magnetstimulation, Schluckdiagnostik, Tiergestützte Therapie, Musiktherapie etc. ergänzt.

Die Einrichtung liegt in einzigartiger landschaftlicher Lage oberhalb des Rheins, 20 km vom Bodensee entfernt und wurde als bundesweite Modelleinrichtung speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert.

Das Hegau-Jugendwerk ist ein Unternehmen im Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz und verfügt gesamt über 203 Betten.

Wesentliche Bestandteile des Rehabilitationszentrums sind eine staatlich anerkannte Krankenhausschule (SBBZ) und eine berufstherapeutische Abteilung. Rooming-in-Zimmer und Angehörigenzimmer ermöglichen es Eltern bzw. Angehörigen sowie Geschwisterkindern auch während der Rehabilitation nah bei ihrem betroffenen Kind zu sein. Zudem erfahren auch die Eltern bzw. Angehörigen durch eine Angehörigenbetreuung vor Ort kompetente Unterstützung und Hilfestellungen.

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