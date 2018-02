Weltkrebstag bei health tv

B.wegt: health tv Moderatorin Iris Budowsky im emotionalen Studiogespräch mit Erfolgsautorin Charlotte Link. Sie begleitete ihre kranke Schwester bis zum Tod

Der Spartensender health tv widmet sich am Weltkrebstag (4. Februar 2018) mit einem Themenspecial verschiedenen Aspekten der Volkskrankheit Krebs. Die auch als Geißel der Neuzeit bezeichnete Tumorerkrankung zählt nach Herz-Kreislauferkrankungen zur zweithäufigsten Todesursache. health tv zeigt von 12:30 Uhr bis 6:00 Uhr Reportagen, Interviews und Talks.health tv zeigt in Schwerpunktsendungen, wie Betroffene mit der Diagnose Krebs umgehen und wie sich ihr Leben durch die Erkrankung verändert hat. Auf die Frage, was Krebs verursacht, antwortet Chefarzt Dr. Stefan Meierling im Talk beidass Rauchen zu einer der Hauptrisikofaktoren zählt. An Lungenkrebs sterben die meisten Erkrankten.Der Leiter des Tumorzentrums der Asklepios Klinik-Altona Prof. Dirk Arnold beantwortet im Gespräch mit unserer Moderatorin Annika de Buhr inFragen zu neuen Therapieverfahren. Stichwort „Personalisierte Therapien“. Er klärt auf, welche Kriterien beachtet werden müssen, um zielgerichtet den Krebs zu zerstören – oder am Wachstum zu hindern. Ob Biologica, Antikörper, Molekulare Medizin – oder doch Chemotherapie und Bestrahlung? Eine Einordnung, für wen was am besten hilft, gibt Hoffnung, wenn nicht geheilt – so doch mit einem chronischen Verlauf gut leben zu können.Die Diagnose Krebs stellt unweigerlich das bisherige Leben auf den Kopf. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Eindrucksvoll berichtet Angela Homfeldt von ihrer Geschichte. Nach 15 Jahren in einer Führungsposition mit viel Stress und wenig Zeit für die Familie, erfuhr sie, dass sie Brustkrebs hat. Während der Behandlung entschied sie sich gegen ihr altes Leben und schlug einen neuen Weg ein. Sie widmete sich intensiv der Achtsamkeit und dem Stressmanagement. Heute gibt sie ihre Erfahrungen an andere weiter und verhilft ihnen zu mehr Entspannung und einem bewussteren Leben.Miriam Köthes Brustkrebserkrankung ist unheilbar. Auf beeindruckende Weise hat sie ihr Schicksal angenommen. Die ihr verbleibende Lebenszeit hat sie einer, wie sie es nennt, Mutmachgeschichte geopfert. Der Krebs gehört jetzt genauso zu ihrem Leben, wie ihre Lieblingsorte und Tätigkeiten. Bei health tv liest sie aus ihrem Buch „Teufelchen in der Brust“ und nimmt die Zuschauer mit an verschiedene Inselorte.An Brustkrebs erkranken nicht nur Frauen, auch Männer sind betroffen. In Deutschland gibt es pro Jahr rund 600 Neuerkrankungen, so das Robert-Koch-Institut. health tv hat mutige Männer begleitet, die über Ihre Erfahrungen mit Brustkrebs berichten. Neu war für alle auch der Besuch beim Frauenarzt.Nicht nur für Betroffene ist eine Krebsdiagnose lebensverändernd und angsteinflößend. Auch die Angehörigen leiden und sind oftmals überfordert. In einem exklusiven und bewegenden Interview berichtet die Erfolgsautorin Charlotte Link health tv von sehr persönlichen Erfahrungen. Aufopfernd begleitete die Autorin ihre Schwester durch die schwere Krankheit bis hin zum Tod. Es sind sehr emotionale Erinnerungen, die Charlotte Link in der Sendungungewohnt offen preisgibt.Das ganztägige Themenspecial von health tv am Weltkrebstag wird am Sonntag, den 04. Februar 2018 von 12:30 Uhr bis zum nächsten Morgen um 06:00 Uhr ausgestrahlt. Der Thementag am 04.02.2018 ist der Auftakt einer Reihe von monothematischen Sondersendungen zu gesundheitsrelevanten Themen, die health tv einmal pro Monat ausstrahlt.