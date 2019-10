Süße Weihnachten: Haribo bringt mit Neuheit Schoko- und Lakritzfans zum Träumen

Oben frisch minzig, unten lecker schokoladig und in der Mitte würzige Lakritze: Das neue Konfektlässt nicht nur die Herzen von Lakritz-Fans höherschlagen. Das köstliche Konfekt besteht zu einer Hälfte aus erfrischendem Minzkonfekt und zu der anderen aus Schokoladenkonfekt. In der Mitte befindet sich eine herzhafte Schicht von würzigem HARIBO-Lakritz. Ein leckerer Snack, der überraschend anders schmeckt und allen Naschkatzen den Advent versüßt. Der 300-Gramm-Beutel ist zum unverbindlich empfohlenen Ladenverkaufspreis von 1,69 Euro erhältlich.Fünffach tierischsüß sind die(Flachbeutel, 175g): Die bunte Schneeballschlacht in der Tüte bringt durch den 3-D-Effekt doppelte Freude, denn die Fruchtgummi-Tierchen im winterliche Look können stehen und sind so auch ein bunter Deko-Spaß. Die Winterhelden begeistern in den sechs Geschmacksrichtungen Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere, Saft-Orange, Zitrone und Ananas.In den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Sahne, Zitrone, Heidelbeere und Erdbeere sorgen(Flachbeutel, 175g) für eine Extraportion Spielspaß, denn aus den weichen Schaumartikeln lassen sich witzige Schneemänner in verschiedenen Varianten selbst zusammenbauen.Fruchtigsüß begeistertdie Liebsten mit fünf weihnachtlichen Motiven. Die Fruchtgummi-Schaummischung begeistert mit dem Geschmack von Erdbeere, Orange, Zitrone, Apfel und Kirsche. Erhältlich ist das Produkt im Flach- (200g) oder Standbodenbeutel (300g).Die(Flachbeutel, 200g) und die(Flachbeutel, 175g) sind perfekt für bunte Weihnachtsteller. Farbenfroh, handlich und rund sind sie ideal zum Dekorieren und Naschen.Ob als Füllung für selbstgemachte Adventskalender oder zum Selbernaschen – die 24 Mini-Beutel von(Flachbeutel, 250g) begeistern Freunde und Familie in der Adventszeit. Sechs festlich-winterliche Designs bringen dabei bunte Abwechslung zu Weihnachten.Die Fruchtgummi-Sterne im(Standbodenbeutel, 250g) mit softem Schaumzucker-Boden sind mit einer cremigen Füllung versehen und kommen in drei winterlichen Geschmackskompositionen. Die Sorten Bratapfel-Zimt, Kirsche-Vanille und Orange-Vanille lassen Weihnachtsstimmung aufkommen.Zudem lanciert HARIBO zu Weihnachten das beliebte Konfekt als(Standbodenbeutel, 300g) Edition mit den Geschmacksrichtungen Schokolade, Kokos-Makronen, Mandeln und Vanille.Als schöne Mitbringsel für Freunde und Verwandte zaubert HARIBO mit seinen diesjährigen Geschenkartikeln ein Lächeln ins Gesicht von Jung und Alt. Dervereint unter seinem weihnachtlichen Design die Goldbären Minis in Klassik, Sauer und Saft. Durch die dekorative Box ist derideal zum Anbieten und Teilen. Dazu kommen die niedlichen Geschenkboxenunddie mit leckerenundgefüllt sind. Als kleine Geste zu Nikolaus oder Weihnachten werden auch diegerne verschenkt. Die praktischen Geschenkformen enthalten einen 220g Beutel der-Edition. Fruchtgummi- und Schaum-Fans freuen sich über dieals kleine Aufmerksamkeit. Der beliebteeignet sich perfekt, um die Vorfreude auf Heiligabend zu versüßen und die Wartezeit mit kleinen, verschiedenen Leckereien zu verkürzen.Die Palette weihnachtlicher Vielfalt präsentiert HARIBO in großen, farbenfrohen und weihnachtlich designten Impulsdisplays. Vor allem in den ansprechend weihnachtlich gestalteten Standbodenbeutel kommt zudem die Ware besonders gut zur Geltung. Auf der Aktionsfläche oder im Hauptkundenlauf steigern sie die Aufmerksamkeit der Verbraucher.Die Weihnachtsprodukte sind ab sofort erhältlich. Die Standbodenbeutel sind zum unverbindlich empfohlenen Ladenverkaufspreis von 1,69 Euro, die Flachbeutel-Produkte zum unverbindlich empfohlenen Ladenverkaufspreis von 0,95 Euro im klassischen Lebensmittelhandel, bei Süßwarenhändlern und direkt im HARIBO Online-Shop unter www.haribo.shop verfügbar. Ebenso die Geschenkartikel, die zum unverbindlichen Verkaufspreis von 3,99 Euro (Goldbärenstern), 2,69 Euro (Rentier & Schneemann), 2,99 Euro (Kissenpackungen) und 1,99 Euro (Türanhänger) erhältlich sind.