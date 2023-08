Aktiv im Sommerurlaub? 59 Prozent der Deutschen wollen sich einfach nur ausruhen

40,1 Prozent der befragten Aktivurlauber wandern im Sommerurlaub oder erklimmen sogar Berge. Auch Radfahren, Touren mit dem E-Bike und Mountainbiken sind überaus beliebt (36,8 Prozent), dicht gefolgt vom sportlichen Schwimmen, das über das Planschen in Meer oder Pool hinausgeht (36,4 Prozent). Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten Aktivitäten im Sommerurlaub folgen Joggen (28,1 Prozent) und Walken (25,9 Prozent). Fast gleichauf liegen Wassersportarten wie Kanu, Kajak, SUP, Segeln, Surfen oder Wasserski (23,9 Prozent) und Fitnesstraining (23,8 Prozent). Für Fußball können sich 21,8 Prozent begeistern, 21 Prozent werfen sich beim Beachvolleyball gern in den Sand. Sportlich, aber dennoch erholsam lassen es 22,6 Prozent bei Entspannungssportarten wie Yoga oder Pilates angehen, während 14,4 Prozent bei Aktivitäten wie Bungeejumping, Ziplining, Rafting oder Klettern den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen lassen möchten. Für Golf können sich 12,6 Prozent im Sommerurlaub begeistern.Hinsichtlich der Altersgruppen und Geschlechter gibt es Unterschiede: Zwischen 16 und 24 Jahren sporteln 47 Prozent im Sommerurlaub gern, in der Altersgruppe zwischen 25 und 24 44 Prozent, bei den 35- bis 44-Jährigen sind es 45,5 Prozent. Von den Befragten zwischen 45 und 54 Jahren haben nur noch 38,6 Prozent Lust auf sportliche Aktivitäten im Sommerurlaub, von den 55- bis 65-Jährigen lassen sich nur noch 32,7 Prozent durch Sport von ihrer Liege weglocken. Generell möchten sich vor allem Frauen während des Sommerurlaubs am liebsten nur entspannen und ausruhen: knapp 64 Prozent haben keine Lust auf Aktivitäten, während immerhin 46 Prozent der Männer sich eher als sportlichen Urlaubstypen bezeichnen. Bei den aktiven Sommerurlaubern beider Geschlechter, zeigen sich bei drei Sportarten größere Unterschiede: beim Fußball (Männer 31,5 Prozent, Frauen 12,3 Prozent), bei Entspannungssportarten (Frauen 29 Prozent, Männer 16 Prozent) und beim Joggen (Männer 33 Prozent, Frauen 23 Prozent).Ob an Land oder auf dem Wasser: Mit sportlicher Betätigung geht immer auch ein gewisses Verletzungsrisiko einher. 43 Prozent der befragten Aktivurlauber haben sich beim Sport während einer Reise bereits verletzt. Mit dem Alter scheint eine gewisse Vorsicht Einzug zu halten: Während sich bei der jüngsten Gruppe der Befragten (16-24 Jahre) mit 52 Prozent schon über die Hälfte beim Sport im Sommerurlaub verletzt hat, sind es bei den 45- bis 65-Jährigen nur noch 33 Prozent. „Mit einer Auslandskrankenversicherung schützen sich Reisende vor teils hohen Kosten für Medikamente und ärztliche Behandlungen im Ausland. Die HanseMerkur empfiehlt eine Reise-Krankenversicherung als absolutes Minimum“, erklärt Katrin Rieger, Bereichsdirektorin Reisevertrieb Deutschland bei der HanseMerkur. Bei der HanseMerkur werden im Rahmen einer solchen Versicherung unter anderem die Kosten für ärztliche Behandlungen (ambulant und stationär), Zahnbehandlungen, Medikamente oder Transporte im Ausland erstattet. Im Fall der Fälle erreichen Versicherte den 24-Stunden-Notruf-Service: Mehrsprachige Spezialisten informieren über die (deutschsprachige) medizinische Versorgung am Urlaubsort oder organisieren bei medizinischer Notwendigkeit einen Rücktransport nach Hause. Eine solche Versicherung kann für eine Reise oder aber als Jahresversicherung für beliebig viele Urlaube im Jahr abgeschlossen werden. Die Jahres-Reise-Krankenversicherung der HanseMerkur gilt weltweit für beliebig viele Urlaube, die Reisedauer kann bis zu 56 Tage betragen. Kostenpunkt für eine Einzelperson bis zum 65. Geburtstag: 18 Euro pro Jahr, für Familien gibt es besonders günstige Tarife.Darüber hinaus bietet die HanseMerkur eine „Urlaubsgarantie“ in Form einer Reiseabbruch-Versicherung: Im Falle eines Reiseabbruchs erstattet die Versicherung die Rückreisekosten, in der ersten Urlaubshälfte bekommen die Versicherten sogar den kompletten Reisepreis zurück. Der Beispielpreis für die Kombination aus Reise-Rücktrittsversicherung und Reise-Abbruchversicherung (bis zum 65. Geburtstag, bei einem Reisepreis von 1.000 Euro) beträgt für einen Urlaub 49 Euro (bei Flugreisen) und 54 Euro für das ganze Jahr. Die HanseMerkur-Tarife für Reise-Rücktritt und Reise-Abbruch (eine Reise) wurden bei Stiftung Warentest als Testsieger für Einzelpersonen (1,4) und Familien (1,.5) ausgezeichnet.Detaillierte Informationen zu den genannten und weiteren Reiseversicherungen der HanseMerkur finden Sie auf unserer Website