Vom 27.7. bis 14.8.2022 wird rund um den Maschsee das 35. Maschseefest in Hannover gefeiert werden.

Das internationale Reiseportal Big 7 Travel hat das Mascheefest als einziges deutsches Sommerfestival unter die TOP 10 der Food Festivals gewählt. Das Reiseportal Big 7 Travel bietet für seine 1,5 Millionen User schwerpunktmäßig Urlaubsinspiration und aktuelle Reisetrends. In dem Anfang Juni veröffentlichten Voting ist das Maschseefest auf Platz 9 gewählt worden. Aus der Begründung heißt es:“… Tagsüber ist dieses Fest am See ein Paradies für Feinschmecker. Mit internationaler Küche von Asien bis Mexiko gibt es eine große Auswahl…“ Der abschließende Tipp der Experten lautet „Unbedingt probieren: Labskaus“!Die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) freut sich besonders, dass es unter den aktuellen Herausforderungen gelungen ist, wieder engagierte Betreiber für die Gastronomie-Flächen gewonnen zu haben. Auch die Veranstaltungsfläche an der Maschseequelle konnte jetzt vergeben werden.Die neuen Betreiber Demir Cesar von der hannoverschen Agentur „Push-it“ und Gastronom Fridtjof Marquardt eröffnen dort den „Musik-Park an der Maschseequelle“ und versprechen ein zeitgenössisches Musikprogramm von mittwochs bis sonntags mit Live-Programm von vielen Cover-Bands der größten Musikjahrzehnte. Jeden Tag gibt es bei schönem Wetter ein vielfältiges gastronomisches Angebot aus leckeren Getränken und ausgewählten internationalen Speisen. Ab Mittwoch startet das bunte Musikprogramm bis einschließlich sonntags. Im späteren Verlauf schließen unterschiedliche DJs musikalisch den Abend. An den übrigen Tagen (Montag, Dienstag und Donnerstag) ist ein bunter Programm-Mix aus Kultur und Tanz geplant – somit ist jeder Tag gespickt mit unterhaltenden Themen.Neben den langjährigen bestehenden Partnerschaften mit Antenne Niedersachsen und Radio21, ist in diesem Jahr auch erstmals bigFM mit einem Programm auf der Maschseebühne dabei: Die deutschlandweit führende multimediale Medienmarke bigFM bringt junges, abwechslungsreiches Entertainment und Partystimmung an den Maschsee. Das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene erreicht 2 Millionen Hörer und generiert 8,9 Millionen Online Audio Sessions pro Monat. Als Trend-Navigator für abwechslungsreiches Entertainment, unterhaltsame und informierende Storys, aktuelle News und Musik ist bigFM für seine Community eine feste Instanz, die sich vom Mainstream absetzt.Was verbindet die Hannover mit der neuen, vollelektrischen Automobilmarke Polestar? Ganz klar: Beide haben eindeutige Nachhaltigkeitsziele. Grund genug für Polestar Hannover einen Besuch abzustatten. Direkt vor Ort können Besucherinnen und Besucher nicht nur den Poestar 2 aus der Nähe anschauen, sondern ihn auch direkt bei einer Probefahrt testen: www.polestar.com/de/polestar-2/ Auch der aktuelle Übersichtplan zum Maschseefest 2022 ist vollständig und steht ab sofort zum Download bereit: www.visit-hannover.com/maschseefest/übersichtsplan Auf www.maschseefest.de können sich Maschseefest-Fans ab sofort für den diesjährigen Newsletter anmelden. Programm-Infos, Highlights und Insider-Tipps kommen dann ab Mitte Juli direkt ins persönliche Postfach.Reservierungen für private oder geschäftliche Anlässe bei den einzelnen Restaurants sind ab sofort möglich. Eine Übersicht der Kontaktadressen ist unter www.maschseefest.de/tischreservierung abrufbar. Von Montag bis Samstag beginnen die regulären Öffnungszeiten der Gastronomie um 14 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr.Das Programm zum diesjährigen Maschseefest wird Mitte Juli veröffentlicht.Alle Informationen finden Sie unter: