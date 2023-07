36. Maschseefest in Hannover: Der Aufbau hat begonnen

Am 26. Juli startet das Maschseefest in Hannover in sein 36. Veranstaltungs-jahr. 19 Tage - bis zum 13. August – wird in der Landeshauptstadt bei Deutschlands größtem Seefest rund ums Wasser gefeiert. Der Aufbau ist bereits in vollem Gange. „Wir wollen in diesem Jahr an das erfolgreiche Comeback nach zwei Jahren Pandemie-Pause anknüpfen. Das diesjährige Maschseefest soll mit seinen generationsübergreifenden Gourmet-Oasen, den Strand-Lounges, den vielfältigen Konzerten und einem erweiterten Angebot für Familien zu alter Stärke finden und die Stadt in maritime Stimmung und exklusiven Hochgenuss versetzen“, sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG).„Wegen der problematischen Beschaffungsketten durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg waren die Bedingungen im vergangenen Jahr für viele Standbetreiber nicht einfach. In diesem Jahr haben wir einige Konzepte nachgebessert. Dasan der Löwenbastion breitet sich in Richtung See aus. Die untere Terrasse lädt mit weiteren Trucks und teils überdachten Sitzplätzen zum Verweilen ein, auf der Bühne an der Bastion läuft ein buntes Programm. Deran der Maschseequelle wird lebendiger, dasam Südanleger bunter und dasam Halfway House wird noch stylisher“, so Nolte.Ganz neu ist das Konzept am Geibel (Ostufer). Die erfahrene Hamburger Eventagentur Cordula Stein Events GmbH bringt dort die deutsche Weinregion Mosel mit einer traditionellen Straußwirtschaft an den Maschsee. Auf 1.000 Quadratmetern lädt Stein Wein Mosel ein, regionaltypische Speisen und Getränke in ruhiger und geselliger Atmosphäre zu entdecken.Besonders stolz ist der Veranstalter auf die Auszeichnung von Gourmet-Experten:Das Maschseefest in Hannover ist von dem internationalen Reiseportal „Big 7 Travel“ 2022 auf Platz 9 der besten Sommerfestivals für Genießer gewählt worden. Es gehört als einziges Fest in Deutschland zu den zehn besten in der Liste. Die Experten bezeichneten es als „Paradies für Feinschmecker“. „Mit der Auszeichnung ist das Maschseefest einmal mehr international sichtbar, das ist eine Wertschätzung für alle Beteiligten", betont der HVG-Chef.Das kulinarische Angebot ist eines der Highlights des Festes und macht der Auszeichnung der Gourmet-Experten alle Ehre. Internationale Gastronomie - von orientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis zu hanseatisch - exklusiv, exotisch, gutbürgerlich und „auf die Hand“ - entführt Gäste zu Gaumenfreuden um die Welt.Im Nordwesten serviert diekühle Getränke mit Blick aufs Nordufer.am Westufer kommen Tapas-Variationen und andere spanische Spezialitäten auf den Teller.Über denmit Reimanns Grill, vorbei am, wo kühle Mixgetränke zu Musik vom Plattenteller serviert werden, geht es dann weiter zum Nordufer: Imschlemmt man Cocktails mit sensationellem Weitblick übers Wasser.Daskann traditionell als beliebtes Ziel für Bier- und Grillspezialitäten empfohlen werden. Beigibt es raffinierte Burger, Hot Dogs und frische Bowls.Dasschöpft aus dem Rezeptfundus der syrischen Küche. Serviert werden die frischen Spezialitäten mit Qualitätsweinen aus dem Libanon in stimmungsvoller Orient-Atmosphäre. Direkt nebenan lockt dasmit mexikanischen Leckereien zu lateinamerikanischer Musik und ausgelassener Fiesta-Stimmung. Bei dertrifft historische Almhütte auf Sandstrand, deutsche Küche mit Biergartenklassikern auf alpenländische und norddeutsche Spezialitäten. Maki, Nigiri, Special Rolls, Sashimi & Hot Sushi Rolls stehen beimauf der Speisekarte. Köstliche Drinks und Cocktails kommen an der-Bar ins Glas.Lindenblatt goes Maschseefest: In Kooperation mit demwird das Beste aus den Restaurantsundauf dem Maschseefest stilvoll zusammengeführt. Die Tradition des Aresto-Standes mit erlesenen Weinen und den beliebten Winzerabenden bleibt bestehen. In derstehen die Spezialitäten, die die deutsche Küste zu bieten hat, auf der Speisekarte – erlesene Küsten-Weine inklusive.Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer geht es mit dem ältesten Speise- & Stimmungslokal auf der Hamburger Reeperbahn, dem, weiter. Labskaus, Rollmops und Schwofen am See gehören dort zum Pflichtprogramm. Im benachbartenfinden die Besucher in den typisch bunten Häusern alles rund um Flammlachs, Backfisch und vegetarischer Küche. Auf Höhe der Geibelstraße landet man beidirekt an der Westküste Amerikas. Streetfood-Pizza, Burger und Tacos gehören dort zum typischen San Francisco Bay Area-Feeling. Beisteht die leichte nordische Sommerküche im Mittelpunkt. In diesem Jahr erstmals am Geibel dabei sind. Die neuen Betreiber der Straußwirtschaft laden auf tausend Quadratmetern in gediegener Atmosphäre mit facettenreichen Qualitätsweinen und typischer Mosel-Kulinarik dazu ein, den Charme der ältesten Weinregion Deutschlands zu erleben. Weiter in Richtung Löwenbastion können Gäste amfür ein kühles Helles und andere Erfrischungsgetränke vor Anker gehen. Imam Halfway House kann man Drinks stilecht in Strandliegen schlürfen. Serviert wird dort eine kreative Auswahl edler Speisen aus dem SupperClub 34. In der lauschigen Lounge-Atmosphäre treffen sich die Connaisseure zum Sommerfest.bietet verschiedene Foodtrucks von deutschlandweit bekannten Gastronomen wie „Dr. Bob´s Insektenküche“, „Kessel-Künstler“, „Mr.Veggie“ oder auch den "Curry Jungs" mit ihrem hochglanzpoliertem Airstream-Foodtrailer. Das Angebot reicht von unterschiedlichen Pulled Pork-Kreationen, über eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten, bis hin zu Ausgefallenem. Weiter geht es dann zummit Cider und Ale, eigenen Craft-Beer-Sorten und umfangreichen landestypischen Speisen. Im Südwesten eröffnet wieder der. Dort wird unter anderem vegetarische und vegane Köfte serviert. Imam West- und Ostufer lädt ein bunter Buden-Mix mit orientalischen und asiatischen Spezialitäten, Pizza, Falafel, Churros oder Eiscreme-Rolls „auf die Hand“ zur Stärkung am See ein.Einmal am See entlangschlemmen.Viele Restaurants rund um den Maschsee bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings, Sonntags-Brunchs und spezielle Themenabende an.Reservierungen sind unter www.maschseefest.de/tischreservierung möglich. Von Montag bis Samstag beginnen die regulären Öffnungszeiten um 14 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr. Einzelne Stände bieten unter der Woche auch einen speziellen Mittagstisch bzw. Tellergerichte an. Alle Restaurants und Food-Stände haben auch vegetarische und teilweise vegane Speisen im Angebot. Die Biergärten, Restaurants und Lounges bieten insgesamt mehr als 4.000 Sitzplätze mit Blick aufs Wasser an. Das Auge isst schließlich mit.Rund um den Maschsee schwappen unterschiedlichste Soundwogen über die Bühnen. Dieam Ende des Nordufers am „Hellebardier“ wurde im vergangenen Jahr neu ausgerichtet und bietet seitdem deutlich mehr Platz für Gäste. Zu den Highlights dort gehört der vonpräsentierte Auftritt der 19-jährigen Sängerin(„I Follow“). Der Social Media Star stimmt am ersten Festwochenende (28. Juli) direkt in den Gute-Laune-Sommer ein. Hellhörig macht auch. Der 23-Jährige serviert ebenfalls am 28. Juli einen rhythmischen Cocktail aus Deutschpop mit elektronischen Beats. Am 29. Juli bringt die Coverbandeine Melange verschiedener Musikgenres mit viel Energie auf die Bühne.verwandelt die Maschseebühne mit großartigen Coverbands in eine Rocklocation:aus Hannover spielen am 11. August eine breite Palette an Kultsongs aus der Rock-Ära. Am 12. August versetztmit Band Queen-Fans zurück in alte Zeiten. Am 2. August wird das Nordufer beimzur Regenbogenmeile mit DJs und dem Life-ActModeriert wird die bunte Party von den Szenegrößen Disko Jutta und Carrie Gold. Singles können sich auf die kultige Flirt-Partyam 4. August freuen. Am 9. August gibt es mit dereinen weiteren Klassiker am Nordufer. Seinen Sundowner kann man wunderbar beimschlürfen. Am 30. Juli legtzur Vocal- und Chilhouse-Session auf, am 6. August gehtans Pult, am 18. August serviertBeats vom Plattenteller (jeweils 18 bis 22 Uhr).Beimbreiteneinen maritimen Klagteppich aus. Das stimmungsvolle Liedgut ist eine Einladung zum Schwofen am See. Iman der Maschseequelle sind international renommierte Cover-Bands der größten Musikjahrzehnte zu Gast.lassen am 28. Juli dort Glamrock aus den Boxen sprudeln. Mitkommt eine der besten Queen-Tribute Shows Europas ans Westufer. Beste irische Stimmung steigt am Südufer. Imbeleben an allen 19 Tagen verschiedene Bands die Bühne. Am Eröffnungsmittwoch rocken die, die Jungs vonheizen gleich an vier Abenden ein (26. und 27. Juli, 1. und 8. August).Wenn andernorts die Locations schließen, steigt ab 22 Uhr imnoch die Party. Das Zelt auf dem Parkplatz am Arthur-Menge-Ufer bietet Nachtschwärmern eine große Tanzfläche mit Clubkrachern aus der Pop- und Housemusik.Am letzten Wochenende schwärmen traditionell die Charity-Rennenten über den Maschsee. Beim mittlerweilegehen 100 große Big Ducks und 5.000 kleine Quietscheenten unter dem Motto „Leben schenken - gegen Leukämie“ für einen guten Zweck an den Start.Teilnehmen am Duck-Fun(d)racing kann man durch die Adoption einer gelben nummerierten Ente (5 Euro). Die „Adoptionsurkunden“ sind u.a. bei der Tourist Information Hannover am Ernst-August-Platz 8 erhältlich. Termin ist der 12. August.Ein weiter Publikumsliebling, das traditionelle, fällt in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen aus! Die gute Wasserqualität des Maschsees begünstigte das Wachstum der Wasserpflanzen so stark, dass ein gefahrloses Schwimmen für Kinder nicht gewährleistet ist.Als neue Medienpartner sind die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse beim diesjährigen Maschseefest mit im Boot. Sie bespielen die Maschsee-Bühne am Nordufer täglich mit einem bunten Programm-Mix.Montags organisiert die HAZ Poetry Slams. Der Dienstag steht im Zeichen von Comedy. Donnerstags veranstaltet die Neue Presse ihr NP-Sommerfestival und sonntags das NP-Rendezvous. Mittwochs holt die Hannover Veranstaltungs GmbH mit dem Queer Wednesday und der Palo Night bewährte Programme auf die Bühne. Dank der Neuausrichtung im vergangenen Jahr bietet die Bühne gleich neben der Plastik „Hellebardier“ viel Raum für Zuschauer.Das Thema Nachhaltigkeit ist aktueller denn je. Neben der dringenden Empfehlung zu einer emissionsfreien Anreise per Rad oder ÖPNV geben die Standbetreiber seit einigen Jahren schon überwiegend plastikfreies Geschirr aus und reduzieren den Müll. In den Restaurants und Biergärten werden ausschließlich Gläser, Geschirr und Bestecke verwendet, die vor Ort gespült werden. Besonders bei den Angeboten zum Mitnehmen werden überwiegend Schalen, Messer und Gabeln, Trinkbehälter oder Strohhalme aus plastikfreien Materialen angeboten.Nicht nur die gastronomische Vielfalt ist der HVG ein Herzensanliegen, auch die gelebte Vielfalt auf den Bühnen und im Programm.Nachhaltigkeit zum Anfassen und Mitmachen bietet der(IDN-Blvd.)Auf der Kreativ-Meile am Nordufer präsentieren sich am 8. August Unternehmen, Startups und Initiativen aus der Region mit innovativen Projekten. Start ist um 14 Uhr auf der Maschseebühne. Ab 18.30 Uhr ergänzt einim Groove Garden das Programm.Kinder entern die Seesause: Die große Kinderwiese zwischen Seufzerallee und Karl-Thiele-Weg (vor der Heinz von Heiden Arena) lädt in diesem Jahr erstmals(statt wie bisher an 10 Tagen) jeweils von 14 bis 19 Uhr zum Klettern, Basteln, Toben und Kinderschminken ein. Unterstützt wird das Programm in diesem Jahr von der. Absoluter Höhepunkt auf dem Areal ist das bunte Jubiläumsprogramm zu 50 Jahren FerienCard. Gefeiert wird mit einem fetten Festival. Neben Abenteuer-Aktionen auf der Wiese gibt’s vom 11. bis 18. August für Kids Breakdance-Workshops, Flamenco-Show, Rap-Stars und vieles mehr auf der Bühne. Ein weiterer Höhepunkt ist die, die vom 28. bis 30. Juli Station auf der Kinderwiese macht. Kleine und große Besucher können bei aktuellen Nintendo Switch-Games fantastische Videospiel-Welten erleben und sich in Disziplinen wie Fußball, Volleyball, Bowling, Tennis oder Schwertkampf messen.Viele Gastronomen rund um den See haben zudem eigene Spielbereiche, Malecken und spezielle Angebote für die kleinen Besucher.Die beliebten Piraten gehen wieder auf Kaperfahrt. Kapitänin Zopf (Elisa Salamanca) freut sich mit dem Schiffsjungen Mathjes (Mathias Lück) und dem blinden Passagier Clown Fidolo (Horst Schneider) schon auf neue Abenteuer. Zusammen mit Papagei Bounty, den Piratenjennies und Steuermann Achim von der ÜSTRA stechen sie in See, singen schräge Piratenlieder und finden mit etwas Glück sogar den Schlüssel zur Schatzkiste. Das Seetheaterstück ist geeignet für Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Abfahrt ist immer dienstags und donnerstags (27.Juli, 1., 3., 8. und 10. August, je 14, 15 und 16 Uhr) am „Stadion“-Anleger am Nordufer.Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Das Kontingent ist begrenzt. Tickets gibt es ausschließlich gegen Barzahlung und nur bei ÜSTRA Reisen GmbH, Nordmannpassage 6, 30159 Hannover.Wie im vergangenen Jahr sind Radio 21 und bigFM wieder als Partner mit dabei. bigFM bringt am ersten Fest-Wochenende mit LOI und Myller coole Beats auf die Bühne. Bei Radio 21 heizen am letzten Wochenende Cover-Bands wie Re-Play mit den größten Songs aus der Rock-Ära und Valentin L. Findling mit einer Queen-Show die Besucher ein (beides Maschseebühne, Nordufer).Dem Maschsee kann zur großen Seesause keiner das Wasser reichen – er ist der Star des Sommers. Sonnenuntergang unter Palmen, naturnah am Wasser mit Blick auf die urbane Skyline der Landeshauptstadt Niedersachsens – das ist einzigartig. Tagsüber kann man in den Booten der ÜSTRA Maschseeflotte eine Rundfahrt genießen, abends romantisch den Sternenhimmel angucken. Und zwischendurch immer wieder ins Partygeschehen abtauchen.Die HVG empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigens für das Maschseefest pendelt die Sonderbuslinie 267 der ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad. Unterwegs gibt es mehrere Stopps direkt an der Uferpromenade.Den Übersichtsplan gibt es unter www.maschseefest.de In den Bussen und Bahnen der ÜSTRA ist auch das „49-Euro-Ticket“ gültig. Der Fahrdienst MOIA bietet ebenfalls extra Haltepunkte rund um den Maschsee an, die in der App einsehbar sind. Für die Anreise mit dem PKW bietet die kostenlose NUNAV-App eine stauverhindernde Anreise an. Für das gesamte Maschseefest steht der Schützenplatz als zusätzlicher Parkplatz zur Verfügung, Tagesgebühr: fünf Euro.Die umweltverträglichste Anreise ist auf zwei Rädern. Sie soll so einfach wie möglich gestaltet werden. Daher wird es neben zahlreichen Fahrradparkplätzen wieder einen festinstallierten Radweg auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer geben. Von Mitte Juli bis etwa 20. August 2023 wird der stadteinwärts führende Radweg auf der Ostseite des Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen Altenbekener Damm und Kurt-Schwitters-Platz dazu auf die Fahrbahn verlegt. Der eigentliche Radweg direkt am Maschsee wird „außer Betrieb“ genommen. Darüber hinaus wird es einen zentralen Parkplatz für E-Scooter im Bereich der westlichen Planckstraße geben.Im vergangenen Jahr gab es keinen Parksuchverkehr im Ballungsraum rund um den Maschsee und somit deutlich weniger Lärm, Abgase und Belastungen für die anliegenden Bewohner. Dazu beigetragen hat das 2022 neu erprobte Verkehrskonzept: die Sperrung der westlichen Südstadt. Auch in diesem Jahr wird der Bereich zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße zeitweise wieder für Ortsfremde gesperrt. Die Sperrung gilt mittwochs, donnerstags und freitags von 19 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags von 18 bis 22 Uhr. Die personenbesetzen Sperren sind nur mit einem entsprechenden Durchfahrtsschein passierbar.Zum Lärmschutz für Bewohner der Südstadt gelten am Geibel (Ostufer) folgende gesonderte Öffnungszeiten:Sonntag bis Donnerstag: bis 22 Uhr (am Eröffnungsmittwoch bis 23 Uhr),freitags: bis 2 Uhr (Freitag, 4. August, nur bis 23 Uhr),samstags: bis 2 Uhr (Samstag, 5. August, nur bis 0 Uhr)Bei den Schließzeiten 22 und 23 Uhr muss zu dem Zeitpunkt die letzte Bestellung erfolgen. Eigentlicher Feierabend ist spätestens 30 Minuten danach.Ein Stück Maschseefest zum Mitnehmen bieten Susanne Flohr und Volker Reckhoff von der Segelschule am Nordufer an – mit einer eigens entworfenen Maschseefest-Kollektion. Das exklusive Fest-Motiv ziert T-Shirts für Damen und Herren, Turnbeutel in blau und weiß und Kaffeebecher. Zu kaufen sind die Sachen am Anfang desam Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr.Für alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannover verbinden möchten, bietet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtes Gruppenspecial an.Auf www.maschseefest.de können sich Maschseefest-Fans ab sofort für den Newsletter anmelden. Programm-Infos, Highlights und Insider-Tipps kommen dann ab Mitte Juli direkt ins persönliche E-Mail-Postfach.Alle Informationen zum Maschseefest 2023 sowie das komplette Programm und einen Übersichtsplan zum Download finden Sie onlineunterbei facebook:bei Instagram:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 HannoverTelefon: 0511/1234 90 26Mobil: 0173/2384975Mail: presse@hannover-marketing.de