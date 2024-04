Susanne Hammann übernimmt Geschäftsbereich Berufliche Bildung

Susanne Hammann ist die neue Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsausbildung, Prüfungs- und Sachverständigenwesen der Handwerkskammer Reutlingen. Die 53-jährige Juristin folgt auf Christiane Nowottny, die zum 1. April ihr neues Amt als Hauptgeschäftsführerin angetreten hat.



Die gebürtige Stuttgarterin machte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung im Bürobereich, studierte nach kurzer Berufstätigkeit Rechtswissenschaften in Tübingen und war anschließend viele Jahre als Anwältin tätig, darunter in der eigenen Kanzlei mit den Schwerpunkten Arbeits-, Versicherungs- und Verkehrsrecht. Es folgten Stationen in einer Unternehmensberatung, in der Verwaltung einer Bildungseinrichtung und in der Gründerszene. Zuletzt arbeitete Hammann bei einem international aufgestellten Unternehmen aus dem Bereich Risikomanagement und Beratung, verwaltete Pensionsfonds und setzte Digitalisierungsprojekte um.



In ihrem neuen Aufgabengebiet bei der Handwerkskammer möchte Hammann der dualen Ausbildung und der Arbeit im Handwerk wieder zu mehr Wertschätzung verhelfen. Hierzu sei eine intensive Kommunikation und Vernetzung mit allen wichtigen Akteuren aus Schulen, Verwaltung, Politik und Gesellschaft erforderlich. „Um junge Menschen zu erreichen und für das Handwerk zu begeistern, müssen sowohl bewährte Formen der Nachwuchswerbung ausgebaut und weiterentwickelt werden, als auch neue Wege und Formate gefunden werden.“ Eine besondere Rolle komme dem ehrenamtlichen Engagement zu, betont die Mutter von drei Kindern, die neben Familienarbeit und Berufstätigkeit selbst seit vielen Jahren in Schule und verschiedenen Vereinen aktiv ist.



Im Geschäftsbereich Berufliche Bildung, Prüfungs- und Sachverständigenwesen sind zentrale Bereiche der Selbstverwaltung des Handwerks angesiedelt. Über 4.200 Ausbildungsverträge sind aktuell in der Lehrlingsrolle eingetragen, 294 Frauen und Männer absolvierten im vergangenen Jahr ihre Meisterprüfung. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind als neutrale Gutachter für Verbraucher und Betriebe tätig. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen übernehmen zurzeit insgesamt 72 Fachleute aus 28 Gewerken diese wichtige Aufgabe.



Sie erreichen Susanne Hammann unter Tel. 07121/2412-210, E-Mail: susanne.hammann@hwk-reutlingen.de

