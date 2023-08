Louisa Mauer ist Lehrling des Monats August

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Louisa Mauer aus Freudenstadt als „Lehrling des Monats August“ ausgezeichnet. Die 22-Jährige wird im dritten Lehrjahr als Friseurin im Friseursalon „Haarkunst Niki Madunovic“ in Freudenstadt ausgebildet.Nach dem Abitur stand für Louisa fest, dass sie lieber praktisch mit den Händen arbeiten möchte, als stundenlang am Schreibtisch zu sitzen. Und wenn sie bei dieser Arbeit auch noch mit Menschen zu tun hätte, wäre das nahezu ideal. „Der Friseurberuf erschien mir dafür perfekt geeignet, da er diese beiden Komponenten vereint“, erinnert sich Louisa Mauer. Mit drei Schwestern aufgewachsen, war das Stylen von Haaren und Schminken immer ein großes Thema im Hause Mauer. Niki Madunovic sieht noch das Mädchen von damals vor sich: „Lissy war nett, lieb und etwas schüchtern und ist innerhalb der letzten zwei Jahre zu einer selbstbewussten, offenen und talentierten jungen Frau geworden. Mit ihr zusammenzuarbeiten macht so viel Spaß, sie ist wissbegierig, setzt alles perfekt um und nimmt jeden Tipp dankbar an. Man merkt es ihr einfach an, dass sie alles lernen möchte und bereit ist, dafür hart zu arbeiten. Sie hat in den letzten Monaten einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht, von der Auszubildenden zu einer professionellen Friseurin.“Mit all dieser Erfahrung hat sie mittlerweile einen festen Kundenstamm gesammelt, den sie mit ihrer Kreativität und ihrem Können überzeugt. Das Arbeiten mit und an Menschen habe sie sozial und persönlich weitergebracht, so Mauer. „Dadurch bin ich im Beruf gewachsen und immer besser und motivierter geworden. Außerdem liebe ich es, wenn ich die Kunden glücklich machen kann und sie mit einem Lächeln den Salon verlassen. Das kann nicht jeder von seinem Beruf behaupten.“Zu Louisas Lieblingsaufgaben gehört das Haareschneiden, dabei ist es ganz egal, ob Stufenschnitt, Pony, Damen- oder Herrenschnitt – der individuell auf jeden Kunden abgestimmte Haarschnitt fasziniert sie immer wieder aufs Neue. „Ein Mensch ist so wandelbar durch seine Frisur, ein Haarschnitt kann das Gesamtbild einer Person komplett verändern“, staunt die Auszubildende. „Meine Arbeit wird nie langweilig, ich liebe die Abwechslung zwischen Haarschnitten, Balayage- und Färbetechniken.“ Ihre Ausbilderin beeindruckt besonders ihr Auge für die Ästhetik, für Formen und Proportionen: „Das kann man einem nur schwer beibringen, das muss man spüren und Lissy hat den Blick für das Besondere. Sie arbeitet an jeder Kundin, an jedem Kunden wie eine Künstlerin, die gerade ein Kunstwerk kreiert. Jeder Haarschnitt ist bei ihr bis ins Detail perfekt." Louisa gehöre mit zu den besten Auszubildenden, die sie als Ausbilderin betreut habe, ist sich Niki Madunovic sicher. Sie sei fleißig, interessiert, herzlich, talentiert und habe eine einzigartig tolle Ausstrahlung, die das Team und die Kunden fasziniere. „Wir sind glücklich und stolz, sie bei uns im Team zu haben“.Wie es nach ihrer auf drei Jahre verkürzten Ausbildung weitergeht, weiß die junge Freudenstädterin auch schon: „Ich könnte mir gut vorstellen, mich noch zum Make-up Artist weiterzubilden. Ursprünglich wollte ich nach der Ausbildung zur Friseurin noch eine Ausbildung zur Maskenbildnerin hinterherschieben. Doch mein derzeitiger Beruf erfüllt mich so sehr, dass ich ihn erst einmal ein paar Jahre lang leidenschaftlich ausüben möchte.“Seit zehn Jahren gibt es den Salon von Niki Madunovic in der Bahnhofstraße in Freudenstadt. Er gilt als gute Adresse für moderne und natürliche Frisuren und erstklassige Dienstleistungen. Zum Angebot zählen neben Schnitten und Farbe in allen Variationen und Techniken auch Haarverlängerungen und das individuelle Styling für besondere Anlässe. Das Team besteht aus 15 Mitarbeiterinnen (Voll- und Teilzeitkräfte, Auszubildende), verteilt auf zwei Salons, die durch Schulungen immer am Puls der Zeit im Beauty­-Business bleiben. Ab September 2023 begrüßt Niki Madunovic drei neue Auszubildende in Freudenstadt. Seit der Gründung ist der Salon in den sozialen Medien präsent, gibt dort einen Einblick in die Arbeit, präsentiert aktuelle Trends und setzt die Kanäle mittlerweile auch erfolgreich bei der Mitarbeitersuche ein. Die Ausbildung liegt Madunovic besonders am Herzen. „Mir ist es wichtig, mein Wissen und die Leidenschaft für diesen Beruf weiterzugeben. Wer bei mir lernt, soll nach der Ausbildung sein Handwerk beherrschen und selbständig im Salon arbeiten können.“Haarkunst Niki MadunovicBahnhofstraße 1672250 FreudenstadtDie Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13.700 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.300 Lehrlinge ausgebildet.