Leon Kaufmann ist Lehrling des Monats März

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Leon Kaufmann aus Baiersbronn-Mitteltal als "Lehrling des Monats“ März ausgezeichnet. Der 20-Jährige wird im ersten Lehrjahr bei der Gottfried Braun GmbH in Baiersbronn zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet.



„Mach dir selbst ein Bild“, lautet die wohl wichtigste Empfehlung an Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen. Leon Kaufmann hat diesen Ratschlag beherzigt und insgesamt sechs Praktika während der Schulzeit gemacht, wobei recht schnell feststand, in welche Richtung es gehen soll. Vier Mal schaute er sich bei Heizungsbauern um, davon zwei Mal in seinem heutigen Ausbildungsbetrieb. Über seine Praktikantenzeit sagt Kaufmann heute: „Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Ich hatte eine klare Vorstellung vom Beruf und auch eine Menge Spaß.“



Kaufmann lernte Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima. Die Ausbildung schloss er im vergangenen Sommer ab. Einige Wochen später fing der frischgebackene Junggeselle eine weitere Ausbildung im selben Betrieb an, dieses Mal zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Auf die Idee brachte ihn ein Kollege, der es genauso gemacht hatte. Mit Blick auf die technischen Entwicklungen sei die Doppelqualifikation ein logischer Schritt, erklärt Kaufmann: „Die beiden Berufsfelder rücken immer enger zusammen. Wärmepumpentechnik und Photovoltaik sind zum großen Teil Elektronik. Daher ist die Kombination aus Anlagenmechaniker und Elektroniker eigentlich naheliegend.“



Firmenchef Jörg Braun setzt große Stücke auf seinen Auszubildenden: „Leon ist mit Begeisterung Handwerker und überzeugt durch seine hohe Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative. Nachdem er seine erste Ausbildung hervorragend abgeschlossen hat, geht er die zweite mit demselben Engagement an und zeigt dabei eine beeindruckende Lernkurve.“ Kein Wunder, dass Kaufmann im ersten Jahr seiner Elektronikerlehre schon regelmäßig selbständig auf Baustellen eingesetzt wird. Seit Dezember vergangenen Jahres steht ihm ein eigenes Firmenfahrzeug zur Verfügung. Neben der Zuverlässigkeit und Präzision der Arbeit hebt Braun den Teamgeist hervor, eine Eigenschaft, die dem Unternehmer besonders wichtig ist: „Leon teilt sein Wissen mit anderen Lehrlingen, ist immer hilfsbereit und damit ein echter Teamplayer. Er ist eine Bereicherung für unser Team.“



Was ihm an seinem Ausbildungsalltag gefällt, beschreibt Kaufmann so: „Die Arbeit ist abwechslungsreich, und man sieht, was man geschafft hat.“ Aktuell dreht sich vieles um Photovoltaik. Kaufmann montiert Anlagen und Akkumulatoren, mit denen der erzeugte Strom gespeichert wird, und sorgt natürlich auch dafür, dass die moderne Technik tadellos funktioniert. Wenn es dabei kniffelig wird, ist Kaufmann, der in seiner Freizeit das Programmieren entdeckt hat und auch schon einige Apps entwickelt hat, in seinem Element. „Am liebsten kümmere ich mich um komplizierte Verkabelungen.“



Wie es nach dem Abschluss der zweiten Lehre weitergeht, darüber hat Kaufmann bereits konkrete Vorstellungen: „Vielleicht noch ein Jahr Erfahrung sammeln, dann möchte ich mit der Meisterausbildung beginnen.“ Genau genommen werden es zwei Vorbereitungslehrgänge sein, denn Kaufmann hat vor, nach zwei Gesellenbriefen auch zwei Meistertitel, einen als Installateur und Heizungsbauer und einen als Elektroniker, zu erwerben.



Die Gottfried Braun GmbH plant, installiert und wartet das gesamte Spektrum moderner Anlagen- und Heizungsbautechnik bis hin zu regenerativen Konzepten. Weitere Geschäftsfelder des 1958 gegründeten Familienbetriebs, der über 100 Mitarbeiter beschäftigt, sind Flaschnerarbeiten und die hochwertige Gestaltung von Bädern. Seit jeher spielt die Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle im Unternehmen. In den vergangenen 20 Jahren hat die Firma über 110 junge Menschen ausgebildet. Auch in Sachen Nachwuchswerbung geht der Betrieb mit der Zeit, beteiligt sich an Messen und Aktionen und ist auch in den Sozialen Medien präsent.



Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“



Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13.900 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.200 Lehrlinge ausgebildet.

(lifePR) (