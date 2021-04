Jubiläen Januar / Februar / März 2021

.

Freudenstadt



10 Jahre

Stefan Firlus, Maler und Lackierer Gestaltung und Instandhaltung aus Horb a.N., bei 2K Killing GmbH in Horb a.N. Patrick Herrmann, Zimmerer-Meister aus Bad Rippoldsau-Schapbach, bei Hermann Holzbau GmbH in Bad Rippoldsau-Schapbach

Bernd Schoch, Zimmerer-Geselle aus Bad Rippoldsau-Schapbach, bei Hermann Holzbau GmbH in Bad Rippoldsau-Schapbach

Mathias Voß, Maurer und Betonbauer aus Freudenstadt, bei Belser Bau GmbH in Seewald



20 Jahre

Christoph Gutekunst, Kfz-Meister aus Seewald, bei Autotechnik Fuchs in Pfalzgrafenweiler- Bösingen

Benjamin Hertzsch, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Solateur aus Freudenstadt, bei Rex Sanitär-Heizung GmbH in Dornstetten



25 Jahre

Bernd Franz, Techniker im Sanitärbereich aus Loßburg, bei Rex Sanitär-Heizung GmbH in Dornstetten

Enver Kacar, Dachdecker aus Freudenstadt, bei Barth Bedachungen GmbH & Co. KG in Freudenstadt



30 Jahre

Joachim Böckle, Kfm.-Angestellter aus Freudenstadt, bei Kurz GmbH & Co. KG in Freudenstadt



40 Jahre

Bernhard Ling, Elektromeister aus Baiersbronn-Tonbach, bei Kurz GmbH & Co. KG in Freudenstadt



50 Jahre

Ingrid Girrbach, Kfm.-Angestellte aus Dornstetten, bei Barth Bedachungen GmbH + Co. KG aus Freudenstadt Reiner Weber, Elektriker/Projektleiter aus Baiersbronn-Mitteltal, bei Elektro Klaus-Dieter Ofzky e.K. in Freudenstadt



Reutlingen



10 Jahre

Martin Denzler, Produktionsleiter aus Trochtelfingen-Steinhilben, bei König Trailer GmbH in Trochtelfingen

Stephanie Koschmieder, Fleischerei-Fachverkäuferin aus Engstingen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen

Thomas Löffler, Werkzeugmechaniker/CNC-Fräser aus Wannweil, bei Krauß Formenbau GmbH in Reutlingen

Simone Lutz, Filialleiterin aus Gomaringen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen

Melanie Sachse, Fleischerei-Fachverkäuferin aus Reutlingen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen



15 Jahre

Klaus Belser, Filialleiter aus Rottenburg, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen

Nazmi Erdogan, Hausmeister aus Hayingen, bei Norbert Arnold GmbH in Hayingen

Rathy Kugathasan, Küchenhilfe aus Reutlingen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen



20 Jahre

Wolfgang Fischer, Zimmerermeister aus Hayingen, bei Holzbau Ruess GmbH in Bad Urach-Wittlingen

Barbara Ivkovic, Fleischrei-Fachverkäuferin aus Reutlingen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen Frank Jeleniok, Filialleiter aus Reutlingen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen

Anja Kächele, Sekretärin aus Hülben, bei Kächele-Bau in Hülben

Volker Klar, Betonbauer aus Hülben, bei Kächele-Bau in Hülben

Vasileios Konstantinidis, Dachdecker aus Lichtenstein, bei Klaus Eberhardt Dachdecker/Klempner GmbH in Lichtenstein

Tobias Stauch, Dachdecker aus Reutlingen, bei Willy Werner Dachdeckermeister GmbH & Co. KG in Reutlingen

Michael von Lipinski, Dachdecker aus Eningen, bei Klaus Eberhardt Dachdecker/Klempner GmbH in Lichtenstein

Bernd Wimmer, Elektroinstallateur aus Münsingen, bei Schöllhammer Energie-Systeme GmbH & Co. KG in Bad Urach-Wittlingen



25 Jahre

Alexander Brugger, Mediengestalter aus Engstingen, bei Herrmann Druck+Media GmbH in Sonnenbühl Gabriele Notter, Fleischerei-Verkäuferin aus Ammerbuch, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen Mike Richter, Industrieelektroniker / Fachrichtung Gerätetechnik aus Pliezhausen, bei PAGO ELEKTRIC GmbH in Reutlingen



30 Jahre

Ewald Schrade, Berufskraftfahrer aus Illertissen, bei Stooss Tiefbau GmbH in Gomadingen



35 Jahre

Günter Hölz, Produktionsleiter aus Gomadingen, bei Metzgerei Oskar Zeeb GmbH in Reutlingen



40 Jahre

Thomas Hankiewicz, Kfz-Elektriker/-Mechaniker aus Reutlingen, bei Abschleppdienst Bender GmbH in Reutlingen



Sigmaringen



10 Jahre

Timmy Goldmann, Zimmerer aus Winterlingen, bei Holzbau Klaus Brunner in Bingen

Michael Großmann, Kfz-Mechaniker aus Sigmaringen-Laiz, bei Hirz GmbH & Co. KG in Sigmaringen

Markus Harsch, Maler & Lackierer aus Ölkofen, bei Wiehl GmbH & Co.KG in Bingen Timm Hirrlinger, Stuckateur aus Pfullendorf, bei Gipsergeschäft Wolfgang Utz in Pfullendorf Sebstian Müller, Holzmechaniker aus Bingen-Hitzkofen, bei Wiehl GmbH & Co. KG in Bingen

Michael Scholl, Maschinenbediener aus Bad Saulgau, bei Gerold Lutz in Hohentengen

Alexander Walter, CNC-Fräser aus Hohentengen, bei Gerold Lutz in Hohentengen Verena Walz, Industriekauffrau aus Sigmaringen, bei Wiehl GmbH & Co. KG in Bingen



15 Jahre

Celal Cifci, Maler und Lackierer aus Sigmaringen, bei Jacob Malerwerkstätte- Raumgestaltung GmbH in Pfullendorf

Georg Jochim, Schlosser aus Rohrdorf, bei Schlosserei/Metallbau Beil GmbH in Meßkirch

Jens Kieslich, Schlosser aus Messkirch, bei Schlosserei/Metallbau Beil GmbH in Meßkirch



20 Jahre

Marco Hantke, Drucker aus Winterlingen, bei Druckerei Acker in Gammertingen Larissa Heinrich, Wäschereimitarbeiterin aus Bad Saulgau, bei Kabus e.K. in Bad Saulgau

Hermann Stauß, Kraftfahrzeugtechnikermeister aus Winterlingen, bei Autohaus König in Schwenningen



25 Jahre

Daniela Heinzelmann, Modedesignerin aus Hörschwag, bei Schultz GmbH in Gammertingen Martin Straub, Baggerführer aus Stetten a.k.M., bei Wetterer GmbH & Co. KG in Stetten a.k.M.



30 Jahre

Carmen Baisch, Kauffrau aus Freudenweiler, bei Schultz GmbH in Gammertingen

Olaf Riesch, Stuckateur aus Schwenningen, bei Stuckateur und Tiefbau Hahn GmbH in Stetten a.k.M.

Hermann Schmid, Stuckateur aus Gammertingen, bei Edgar Wittner in Neufra

Derk Smolarek, Teamleiter aus Herbertingen, bei HORN GmbH & Co. KG in Bad Saulgau



35 Jahre

Georg Geiselhart, Schreiner aus Kettenacker, bei Wiehl GmbH & Co. KG Kunibert Sauer, Schreiner aus Gammertingen, bei Wiehl GmbH & Co. KG in Bingen



40 Jahre

Andreas Dirrigl, Baufacharbeiter aus Stetten a.k.M., bei Wetterer Bauunternehmung GmbH & Co. KG in Stetten a.k.M.

Konrad Huber, Mechaniker aus Meßkirch, bei Schafheutle GmbH in Meßkirch



45 Jahre

Armin Weiß, Zimmerer aus Levertsweiler, bei Saile Holzbau GmbH in Ostrach



Tübingen



10 Jahre

Dennis Elsner, Zimmerer aus Starzach, bei Holzbau Stehle GmbH & Co.KG in Starzach Andrea Gamm, Bürokauffrau aus Ammerbuch, bei Auto-Team GmbH in Ammerbuch-Entringen

Karin Knoblich, Verkäuferin aus Kusterdingen, bei Bäckerei Konditorei Padeffke GmbH in Mössingen



20 Jahre

Thilo Kehrer, Elektroniker aus Tübingen-Kilchberg, bei Geiger & Haas GmbH in Rottenburg



40 Jahre

Karl Fischer, Karosseriebauer aus Mössingen-Talheim, bei Karosseriebau Albert Steinhilber in Mössingen

Stefan Rolf Helle, Schreinermeister aus Tübingen, bei Bühler Innenausbau GmbH & Co. KG in Tübingen



Zollernalb



10 Jahre

Francesco Ardita, Bäcker aus Albstadt, bei Sternenbäck GmbH in Hechingen

Nicole Gellert, Erstverkäuferin aus Konstanz, bei Sternenbäck GmbH in Hechingen

Rainer Hertkorn, Maurer aus Haigerloch-Weildorf, bei Bodenmüller Hoch-Tief Bau GmbH & Co. KG in Haigerloch-Trillfingen

Kai Klärer, CNC-Maschinenbediener aus Nusplingen, bei Stehle Technik in Geislingen

Thomas Pleli, Obermonteur Elektrotechnik aus Hechingen, bei Jürgen Vollmer Elektrotechnik GmbH in Haigerloch

Helena Rembe, Erstverkäuferin aus Donaueschingen, bei Sternenbäck GmbH in Hechingen

Matthias Schwarz, Metallbauer aus Sigmaringen, bei HR Behälter- und Apparatebau GmbH in Balingen-Weilstetten

Andreas Spieler, CNC-Maschinenbediener aus Bisingen, bei Stehle Technik in Geislingen

Inge Traunwieser-Schäfer, Verkäuferin aus Bad Dürrheim, bei Sternenbäck GmbH in Hechingen Christiane Schreiber, Bürokauffrau aus Bisingen, bei Bumüller GmbH & Co. KG in Hechingen



15 Jahre

Herlinde Feist, Reinigungskraft aus Albstadt, bei Gebäudereinigung Messerschmidt OHG in Balingen

Werner-Andreas Hening, Glaser und Fensterbauer aus Meßstetten, bei Eppler Fenster GmbH & Co. KG in Meßstetten



20 Jahre

Bernd Fuoß, Metzger aus Nusplingen, bei Metzgerei Mengis in Nusplingen

Jürgen Gühring, Glasermeister aus Balingen, bei Eppler Fenster GmbH & Co. KG in Meßstetten

Bernd Oehrle, Kundendienstmonteur Öl-/Gasfeuerung aus Albstadt, bei Glombitza Mutschler GmbH & Co. KG in Albstadt

Ina Piontek, Fleischereifachverkäuferin aus Wilfingen, bei Metzgerei Mengis in Nusplingen

Tommy Schell, Chirurgiemechanikermeister aus Meßstetten-Heinstetten, bei Helmut Schnell Metallschleifer und Polier in Heßstetten-Heinstetten



25 Jahre

Holger Friedlein, Malergeselle aus Albstadt, bei Betram Kohler in Jungingen Besim Islamagic, Glaser - Fensterbauer aus Balingen, bei Etter Fenstertechnik GmbH & Co. KG in Rosenfeld-Leidringen

Jürgen Metzger, Glaser - Fensterbauer aus Dautmergen, bei Etter Fenstertechnik GmbH & Co. KG in Rosenfeld-Leidringen

Brigitte Müller, Friseurin aus Langenenslingen, bei [Diana] Ils-Vochatzer Friseursalon in Scheer



30 Jahre

Bernd Ewald, Heizungsbauer aus Haigerloch, bei Kessler Installateur- und Heizungsbaubetrieb in Haigerloch

Sergej Steinmetz, LKW-Fahrer aus Balingen, bei Schäfer Strom u. Wärme aus erneuerb. Energien GmbH in Dotternhausen

