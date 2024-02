Höchststand an Betrieben

Die Handwerkskammer Reutlingen verzeichnet zum 31. Dezember 2023 mehr Handwerksbetriebe denn je im Kammerbezirk mit seinen fünf Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und dem Zollernalbkreis. Erstmals seit 10 Jahren überschritt die Zahl der Handwerksbetriebe die 13.800-Marke. Ganz genau waren zum Jahreswechsel 13.812 Betriebe registriert – ein neuer Rekordwert, so Fliesenlegermeister und Handwerkskammerpräsident Harald Herrmann. „Entgegen den Unkenrufen, dass während der Coronazeit mehr Betriebe aufgeben und schließen mussten, stieg die Zahl der in der Handwerksrolle eingetragenen Betriebe seit 2020 stetig. Das spricht für die Wirtschaftskraft und die noch relativ entspannte Lage im Handwerk.“ Trotzdem gibt es Schwankungen in verschiedenen Gewerken.



Von den 13.812 eingetragenen Betrieben waren zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 9.224 als meisterpflichtige Betriebe einzuordnen. Die Entwicklung entspricht einem minimalen Rückgang von 142 Betrieben gegenüber dem Vorjahr. Hier stachen vor allem die Fliesen-, Platten- und Mosaikleger sowie die Maler und Lackierer heraus. Der Bestand der zulassungsfreien Betriebe stieg dagegen von 2.819 auf 2.940 Betriebe. Dieses Plus kommt vor allem durch die Neueintragungen von Gebäudereinigern, Kosmetikern und Fotografen. Bei den handwerksähnlichen Gewerken sind 1.648 Betriebe eingetragen. Das Plus liegt hier bei 43 Anmeldungen und ist vor allem den Bodenlegern und Kabelverlegern im Hochbau zu verdanken.

