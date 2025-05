Handwerkskammer Reutlingen zeichnet ehrenamtliche Leistungsträger aus

Vergangenen Freitag feierte die Handwerkskammer Reutlingen den „Tag des Ehrenamts“ in den Pfullinger Hallen. Dabei wurden rund 150 engagierte Ehrenamtliche für ihren langjährigen Einsatz im Handwerk geehrt. Im feierlichen Rahmen überreichten Kammerpräsident Alexander Wälde und Hauptgeschäftsführerin Christiane Nowottny die Auszeichnungen und würdigten die herausragenden Leistungen der Geehrten.



In seiner Begrüßungsrede hob Wälde die große Bedeutung des Ehrenamts hervor: „Das Ehrenamt bildet die Grundlage, auf der das Handwerk seit Jahrhunderten gewachsen ist. Es ist die unsichtbare Kraft, die unsere Gemeinschaft zusammenhält, die Brücke zwischen Tradition und Innovation schlägt und die Werte unseres Handwerks in die Zukunft trägt.“ Der Friseurmeister unterstrich, dass die Selbstverwaltung des Handwerks ohne das Engagement der Ehrenamtlichen nicht denkbar wäre und dankte auch den Familien, Partnerinnen und Partnern, die mit ihrem Verständnis und ihrer Unterstützung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Ehrenamts leisten.



Die Zahlen sprechen für sich: Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen engagieren sich über 1.150 Handwerkerinnen und Handwerker ehrenamtlich in Prüfungsausschüssen, Innungsvorständen und anderen Gremien. Allein in den Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungsausschüssen sind über 900 Ehrenamtliche tätig, im Meister- und Sachkundeprüfungsausschuss kommen 200 weitere hinzu. Und rund 60 Personen arbeiten ehrenamtlich in den Fortbildungsprüfungsausschüssen mit. Dieses Engagement sichert die hohe Qualität der Berufsausbildung und die Zukunft des Handwerks.



Neben der Würdigung der Geehrten richtete Präsident Wälde auch einen Appell an die anwesenden Gäste und die gesamte Handwerksgemeinschaft: „Das Ehrenamt im Handwerk ist eine wertvolle Tradition, die es zu bewahren und weiterzuführen gilt. Es ist eine Chance, Einfluss zu nehmen, Wissen weiterzugeben und Teil einer starken Gemeinschaft zu sein.“ Mit der feierlichen Veranstaltung setzte die Handwerkskammer Reutlingen ein deutliches Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für das Ehrenamt. Der „Tag des Ehrenamts“ bot nicht nur eine Plattform, um die Leistungen der Geehrten zu feiern, sondern auch, um die Bedeutung des Ehrenamts stärker in den Fokus zu stellen.



Die Veranstaltung in den Pfullinger Hallen, bei der neben den Geehrten auch zahlreiche Gäste anwesend waren, bot den passenden Rahmen, um die Leistungen zu würdigen. Und so erhielten 65 Männer und Frauen die Alfred-Geisel-Medaille, 26 das Silberne und 53 das Goldene Handwerkszeichen – Auszeichnungen, die für mindestens 15, 20 oder 25 Jahre ehrenamtliches Engagement verliehen werden. Präsident Wälde und Hauptgeschäftsführerin Nowottny überreichten die Auszeichnungen persönlich und betonten die Vorbildfunktion der Gewürdigten für das Handwerk und die Gesellschaft. Für kurzweilige Highlights sorgten die schwäbischen Comedians Ernst und Heinrich, die mit ihrem „gehobenen Schwachsinn mit Tiefgang“ das Publikum zum Lachen brachten. Ihre humorvollen Einblicke in die Welt der Schwaben waren das perfekte Sahnehäubchen auf einem rundum gelungenen Nachmittag.



Zu den Auszeichnungen:



Die Handwerkskammer Reutlingen vergibt die Auszeichnungen auf der Grund-lage ihrer Ehrenordnung. Der Vorstand prüft, ob die geforderten Voraussetzungen vorliegen und entscheidet dann über die Vergabe.



Alfred-Geisel-Medaille

Mit der Alfred-Geisel-Medaille können Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die mindestens 15 Jahre lang vorbildlich und in verantwortlicher Stellung ihre Pflicht erfüllt haben und maßgeblich das Handwerk in der Öffentlichkeit gefördert haben.



Silbernes Handwerkszeichen

Es werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich mehr als 20 Jahre in verantwortlicher Stellung maßgeblich für die Förderung des Handwerks eingesetzt haben.



Goldenes Handwerkszeichen

Für herausragende Leistungen kann Persönlichkeiten, die sich 25 Jahre lang in verantwortlicher Stellung im Handwerk oder außerhalb des Handwerks verdient gemacht haben, das Goldene Handwerkszeichen verliehen werden.

