Handwerkskammer Reutlingen sieht „Sommer der Berufsausbildung“ als große Chance

Um auch in Zukunft eine ausreichende Zahl beruflich qualifizierter Fachkräfte im Handwerk sicherzustellen, setzt die Handwerkskammer Reutlingen auf eine intensive Förderung der dualen Ausbildung – mit Imagekampagnen, Infoveranstaltungen, Ausbildungsmessen, Ausbildungsbotschaftern und einem umfassenden Beratungsangebot für Betriebe und Jugendliche. „Noch immer entscheiden sich zu wenige junge Menschen für eine handwerkliche Ausbildung, obwohl das Handwerk zukunftssichere und sinnstiftende Berufe bietet“, betont Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen. Derzeit sind in den Handwerksbetrieben der Region noch zahlreiche Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2025 unbesetzt. „Das dürfen wir uns angesichts des Fachkräftemangels nicht erlauben. Wer nach der Schule eine sichere Perspektive und eine erfüllende Arbeit sucht, findet im Handwerk die goldrichtige Wahl“, so Nowottny.Mit dem „Sommer der Berufsausbildung“, einer bundesweiten Initiative mit dem Hashtag #AusbildungSTARTEN, die von Mai bis Oktober 2025 stattfindet und Jugendliche auch mit digitalen Tools wie dem „Lehrstellenradar“ oder dem „Berufe-Checker“ unterstützt, ihren Traumberuf zu finden, sollen Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte noch stärker für die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk sensibilisiert werden. Ziel ist es, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge wieder auf ein hohes Niveau zu bringen. „Im Handwerk sind alle Talente willkommen und dringend gefragt, um die anstehenden Herausforderungen unserer Zeit zu meistern“, betont Nowottny.Aktuell sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Reutlingen 940 freie Ausbildungsstellen gelistet. „Wir laden alle interessierten Jugendlichen ein, sich in unserer Börse umzusehen und die Chance auf einen Ausbildungsplatz zu nutzen. Die Perspektiven für junge Handwerkerinnen und Handwerker sind hervorragend“, erklärt Nowottny. Eine wichtige Maßnahme, um Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen, sind Praktika. Diese ermöglichen Schülerinnen und Schülern in verschiedene Handwerksberufe hineinzuschnuppern. „Aber auch Lehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl ihrer Schülerinnen und Schüler. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass unsere Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter verstärkt in Schulen Jugendliche auf Augenhöhe über die Vielfalt an Ausbildungsberufen im Handwerk aufklären“, so Nowottny. Die Hauptgeschäftsführerin betont: „Der Sommer der Berufsausbildung ist eine große Chance, um Betriebe und junge Menschen zusammenzubringen. Gemeinsam können wir so den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft im Handwerk legen. Jetzt ist die Zeit, mitzumachen und die Basis für eine erfolgreiche Zukunft schaffen. Wer eine Ausbildung im Handwerk startet, startet durch!“Weitere Informationen und freie Ausbildungsstellen in der Region finden Sie auf der Website der Handwerkskammer Reutlingen unter www.hwk-reutlingen.de/ausbildung Zum fünften Mal werben mit dem „Sommer der Berufsausbildung“ Bund, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften gemeinsam für die berufliche Ausbildung in Deutschland. Von Anfang Mai bis Ende Oktober informieren die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung auf Social-Media-Plattformen und Veranstaltungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene. Die Veranstaltungen richten sich an Jugendliche sowie Eltern und Betriebe und zeigen, dass #AusbildungSTARTEN sich lohnt.