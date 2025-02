Benjamin Renner ist Lehrling des Monats Februar

Die Entscheidung für eine Berufsausbildung ist ein Meilenstein im Leben junger Menschen. Doch was bewegt einen 16-Jährigen, eine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker anzustreben? „Ich bin hier auf der Münsinger Alb aufgewachsen, der ländliche Raum, die Land- und Forstwirtschaft und die Natur waren seit jeher meine Begleiter. Ich liebe das Leben auf dem Land, gleichzeitig kann ich in meiner Ausbildung mit modernster Technik arbeiten. Diese Kombination ist für mich ideal“, berichtet Benjamin Renner. „Die enge Zusammenarbeit mit Landwirten, Bauunternehmen und Maschinenherstellern schafft ein starkes berufliches Netzwerk. Die praxisorientierte Ausbildung vermittelt nicht nur technisches Wissen, sondern auch praktische Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt gefragt sind. Und natürlich ist es ein Vorteil, dass ich mich für technische Geräte und deren Reparatur interessiere“, erzählt Benjamin Renner, der auch zuhause immer am Schrauben und Zerlegen von technischen Geräten ist. Für seine Abschlussarbeit in der Realschule zerlegte, dokumentierte und präsentierte er einen Motor – mit der Bestnote 1. Ein Praktikum bei der Firma Duffner überzeugte ihn endgültig: „Ich will nichts anderes!“



Der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers vereint Hightech, Mechanik und innovative Technologien. Junge Menschen, die sich für Technik, große Maschinen und anspruchsvolle Reparaturen interessieren, finden hier eine ideale Kombination. Moderne Land- und Baumaschinen sind mit komplexen Hydrauliksystemen, Elektronik und Software ausgestattet, wodurch die Arbeit stets abwechslungsreich bleibt. „Hier auf dem Land ist der Bedarf an qualifizierten Land- und Baumaschinenmechatronikern hoch. Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass sich die Nachwuchskräfte auf langfristige Jobperspektiven verlassen können“ ,sagt Tobias Bleher, Benjamins Werkstattleiter. „Mit Benjamin als Auszubildenen haben wir natürlich auch einen Glücksgriff getan. Er ist sozusagen ein Lehrling alter Schule – auffallend höflich, freundlich, aufgeschlossen, sodass wir ihn auch gerne im Thekenbereich mit den Kunden in Kontakt treten lassen.“ Auch gehe seine Einsatzbereitschaft über den Durchschnitt hinaus, so Bleher. Er sei auch nach Feierabend mit großem Wissensdurst dabei, wenn es darum gehe, bei Reparaturen mitzuhelfen. Er arbeite teilweise auf dem Niveau eines Gesellen, seine schulischen Leistungen seien immer top.



Benjamin Renner wollte schon immer mit Technik arbeiten, die etwas bewirkt: „Die Wartung und Reparatur von Traktoren oder Baggern ist spannend, weil ich sehe, wie wichtig meine Arbeit für die Land- und Forstwirtschaft und die Bauwirtschaft ist.“ Zu den Lieblingstätigkeiten des jungen Mannes gehört die Reparatur von Maschinen für Gülletechnik. Auch Umbauten von Traktoren und die Anfertigung von Sonderteilen findet er spannend. Weniger begeistert ist er von der Reparatur von Rasenrobotern – aber auch hier zeigt er Professionalität.



Nach der Ausbildung plant Benjamin, Schulungen und Lehrgänge zu besuchen, um sein Wissen weiter zu vertiefen. Sein langfristiges Ziel: den Meistertitel erlangen. „Ich möchte im Betrieb bleiben und mich hier weiterentwickeln“, sagt er. Die Firma Duffner, ein familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation, ist stolz auf Benjamin. Sein Werkstattleiter erklärt: „Unsere Monteure nehmen ihn gerne mit in den Außendienst. Er ist äußerst hilfsbereit und zuverlässig. Zum Glück haben wir die Kapazität, ihn nach der Lehre zu übernehmen.“



In seiner Freizeit engagiert sich Benjamin bei der freiwilligen Feuerwehr in Kohlstetten, hilft bei der Garten- und Landschaftspflege bei älteren Mitbürgerinnen und -bürgern und repariert auch in seiner Freizeit Geräte und Maschinen.



Die Duffner Landtechnik GmbH & Co. KG ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen mit über 90-jähriger Tradition. An drei Standorten (Hohentengen, Münsingen und Oberteuringen) kümmern sich 80 Mitarbeiter um die Belange der Landwirte und Lohnunternehmen, wie die Reparatur und den Verkauf von Land- und Forsttechnik, Ersatzteilen, Gartengeräten und Kommunaltechnik. Am Standort Münsingen werden zurzeit sechs Lehrlinge im Bereich Land- und Baumaschinenmechatronik ausgebildet.



Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“



Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13.900 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.200 Lehrlinge ausgebildet.

