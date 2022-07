5 Tage - 5 Unternehmen: Praktikumswoche im Juli und den Sommerferien

Praxiserfahrungen sind für den individuellen Weg der Berufsorientierung entscheidend. Mit der Online-Plattform www.praktikumswoche-bw.de steht Jugendlichen ab einem Alter von 15 Jahren jetzt ein unkompliziertes und kostenloses neues Angebot zur Verfügung. Nach der Registrierung können die Jugendlichen sie interessierende Berufsfelder und Wunschtermine auswählen und erhalten dann einen individuellen Praktikumsplan mit mehreren Stationen in passenden Praktikumsbetrieben ihrer Region. Praktika sind in den Sommerferien, in Absprache mit den Schulen auch im Juli während der Schulzeit möglich.In der Region der Handwerkskammer Reutlingen mit den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und dem Zollernalbkreis nehmen bereits knapp 600 Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen teil und bieten Praktikumstage in unterschiedlichen Berufsfeldern an – In Freudenstadt 75 Betriebe, in Reutlingen 197 Betriebe, in Tübingen 91, in Sigmaringen 77 und im Zollernalbkreis 146. Insgesamt werden über 30.000 Praktikumstage von den teilnehmenden Betrieben angeboten. Unterstützt wird die Praktikumswoche von der IHK Reutlingen und der Agentur für Arbeit.Handwerkskammer-Präsident Harald Herrmann sieht das Angebot sehr positiv: „In der Praktikumswoche können Schülerinnen und Schüler die Vielfalt des Handwerks kennenlernen, weil sie sich in den unterschiedlichen Berufsfeldern ausprobieren können. Sie sammeln spannende Praxiserfahrungen und erhalten Einblicke in unterschiedliche Handwerksunternehmen.“Für Unternehmen aus der Kammerregion besteht weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos für die Praktikumswoche anzumelden und so Fachkräfte von morgen kennenzulernen. Der Organisationsaufwand ist gering, die Tagespraktika können individuell gestaltet werden. So kann jedes Unternehmen die Talente in den Arbeitsalltag einbinden.Auf der Webseite www.praktikumswoche-bw.de finden interessierte Schülerinnen und Schüler aber auch Betriebe mehr Informationen zum Ablauf, Erklärvideos und die Registrierungsmöglichkeit.Die Praktikumswochen Baden-Württemberg werden gemeinsam durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, den Arbeitgeberverband Südwestmetall, den Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag und den Baden-Württembergischen Handwerkstag finanziert und durch die Partner des Ausbildungsbündnisses Baden-Württemberg und „Schulewirtschaft Baden-Württemberg“ unterstützt.