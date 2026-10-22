Weiterbildung als Zukunftsstrategie: Was Betriebe in schwierigen Zeiten unterstützt
Kostenloses Web-Seminar für das Handwerk der Region / Mit gezielter Personalentwicklung dem Fachkräftemangel begegnen / Checkliste zum Durchstarten
Weiterbildung als Wettbewerbsvorteil
Die Anforderungen im Handwerk verändern sich rasant. Neue Technologien, steigende Kundenansprüche und der anhaltende Fachkräftemangel stellen Betriebe auch im Kammergebiet Rhein-Neckar-Odenwald täglich vor Herausforderungen. Wer jetzt in Weiterbildung investiert, schafft die Basis für nachhaltigen Erfolg und sichert die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens. Das Web-Seminar greift genau hier an: Die Teilnehmenden erfahren, warum Weiterbildung für Handwerksbetriebe ein echter Wettbewerbsvorteil ist, wie sie einen nachhaltigen Personalentwicklungsprozess in ihrem Betrieb integrieren können und welche konkreten Fördermöglichkeiten es gibt.
„Wer heute in die Qualifikation seiner Mitarbeitenden investiert, sichert langfristig die Zukunft seines Betriebs", sagt Alina Ampferl, Personalberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Mit unserem Web-Seminar möchten wir Handwerksbetrieben in der Region praxisnahe Impulse geben, um Personalentwicklung strategisch und nachhaltig anzugehen. Die anschließende Checkliste hilft dabei, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen."
Mit Checkliste direkt Durchstarten
Damit die Teilnehmenden sofort ins Handeln kommen, erhalten sie im Anschluss an das Web-Seminar eine praktische Checkliste zum Durchstarten – kompakt, übersichtlich und direkt einsetzbar. Sie hilft dabei, eine nachhaltige Struktur für die Personalentwicklung im eigenen Betrieb aufzubauen.
Das Web-Seminar wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg und ist für Mitgliedsunternehmen der Handwerkskammern Baden-Württemberg kostenfrei.
Anmeldung und Informationen
Die Anmeldung ist über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender möglich. Für Rückfragen steht Alina Ampferl unter Telefon 0621 18002-150 oder per E-Mail an alina.ampferl@hwk-mannheim.de zur Verfügung.