Webseite der Handwerkskammer aktuell nicht erreichbar

Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum des IT- Dienstleisters - Weiterhin vor Ort, telefonisch und per Fax für die Mitglieder da

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist aktuell per E-Mail nicht erreichbar. Grund dafür ist ein Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum des IT-Dienstleisters der Handwerkskammer. Daraufhin wurden alle Systeme vorm Netz genommen und die Netzwerkverbindungen zur Handwerkskammer getrennt, Derzeit wird intensiv an der Bewertung des Vorfalls gearbeitet. Da ein Datenabfluss nicht ausgeschlossen werden kann, wurde auch der Landesbeaufträgte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württernberg Informiert.



„Derzeit sind die Webseite der Handwerkskammer und damit verbundene Online-Services nicht erreichbar. Wir sind aber vor Ort, telefonisch und per Fax für unsere Mitglieder da. Auch bereits terminlerte Prüfungen, Weiterbildungskurse und die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) finden statt”, sagt Jens Brandt, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Für entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir unsere Mitglieder um Entschuldigung.”



Wann wieder uneingeschränkt auf Webseite, E-Mails und Online-Services zugegriffen werden kann, Ist derzeit noch nicht absehbar.



Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Ödenwald Ist vor Ort in Ihren Geschäftsräumen in B1, 1-2, sowie unter Telefon: 0621 13002-0 oder Fax: 0621 18002-199 zu erreichen.