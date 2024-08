Kostenloser Rundum-Check untersucht Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet mit „Nachhaltigkeit360°“ einen neuen, kostenfreien Check an, mit dem Handwerksunternehmen herausfinden können, wie nachhaltig sie arbeiten und wie sie dieses Engagement auch für ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter sichtbar machen können. „Nachhaltigkeit wird in vielen Handwerksbetrieben bereits heute selbstverständlich gelebt“, sagt Thomas Vorst, Umwelt- und Technologieberater bei der Handwerkskammer in Mannheim. „Dabei steht der Begriff nicht nur für Klimaschutz, Energiewende und Ressourcen-Effizienz, sondern zum Beispiel auch für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Mitarbeitergesundheit, Fachkräftesicherung oder für die Übergabe von Unternehmen an die nächste Generation.“ Der Check erfolgt auf Grundlage der von den Vereinten Nationen festgelegten und weltweit gültigen 17 Nachhaltigkeitszielen.



Auf der Basis des Checks erfassen die Betriebe den aktuellen Stand ihrer Nachhaltigkeitsperformance. „Wir ermitteln, welche guten Ansätze bereits bestehen und wo weiteres Verbesserungspotenzial liegt“, sagt Thomas Vorst. „Das versetzt das Unternehmen in die Lage, auf Anfragen zum Thema Nachhaltigkeit mit Fakten reagieren zu können.“ Ein weiterer Vorteil liege darin, sich als attraktiver Arbeitgeber sichtbar machen können. Dokumentiert wird das Engagement durch die Teilnahmebescheinigung, die als Nachweis für das Durchlaufen des Nachhaltigkeitschecks 360 Grad vergeben wird. Im Mai wurde dieses Zertifikat an die ersten beiden Unternehmen im Kammerbezirk Rhein-Neckar-Odenwald vergeben. „Beide Unternehmen haben bestätigt, dass sich die Teilnahme lohnt“, so der Berater der Handwerkskammer.



Weitere Informationen oder Terminvereinbarung für den Nachhaltigkeitscheck bei Thomas Vorst, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-151, E-Mail: thomas.vorst@hwk-mannheim.de.

