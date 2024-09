Immer am Ball bleiben: Gute Ideen und Innovationen bringen Handwerk maßgebend voran

Bei ihrer regelmäßigen Erfinderberatung unterstützt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kreative Köpfe und innovative Betriebe des Handwerks bei ihren Ideen. Die nächsten Termine sind am 19. September und am 21. November 2024, jeweils von 15:30 bis 17:30 Uhr, in der Handwerkskammer, B1, 1-2, in Mannheim.Wie wichtig Erfindungen und Innovationen als unverzichtbare Treiber für wirtschaftlichen Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel in der heutigen Zeit sind, unterstreicht Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer. Sie ermöglichen es, Herausforderungen mit kreativen Lösungen zu begegnen, neue Märkte zu erschließen und bestehende Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Gerade im Handwerk, das traditionell für seine Innovationskraft bekannt sei, würden neue Ideen eine entscheidende Rolle spielen. „Erfindungen tragen wesentlich dazu bei, den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Sie schaffen Wettbewerbsvorteile, fördern das Wachstum von Unternehmen und sichern Arbeitsplätze“, sagt Aaron Maier. Im Handwerk böten Innovationen die Möglichkeit, Arbeitsprozesse zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltigere Produkte zu entwickeln.Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald versteht sich als Partner und Unterstützer der regionalen Handwerksbetriebe und Erfinder, damit diese ihre Ideen in erfolgreiche Projekte umsetzen können. In Kooperation mit erfahrenen Patentanwälten aus der Region wird eine fundierte Unterstützung geboten und geholfen, Innovationen rechtlich abzusichern. So werden Erfindungen und Innovationen analysiert und das Potenzial für eine Patentanmeldung bewertet. Außerdem gibt es im Rahmen der Beratung Informationen über Nutzen und Risiken von gewerblichen Schutzrechten sowie Fördermöglichkeiten.Weitere Informationen und Anmeldung bei Aaron Maier, Telefon 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de