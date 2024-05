Im Forum-Programm: Schornsteinfeger, Steinmetze, SHK-Handwerk und Agentur für Arbeit

Auch am Wochenende gibt es in der Halle des Handwerks auf dem Maimarkt ein kostenloses Vortragsprogramm für alle interessierten Besucherinnen und Besucher. Steinmetze, Schornsteinfeger und die Handwerker aus dem Bereich Sanitär-Heizung-Klima berichten über aktuelle Themen in ihren Tätigkeitsbereichen oder gestatten einen Blick hinter die Kulissen ihres Handwerks.Auch die Agentur für Arbeit ist mit einem Vortrag vertreten und informiert darüber, was das Qualifizierungschancengesetz für Arbeitgeber bedeutet.Hier der Überblick über die kostenlosen Vortragsveranstaltungen im Forum der Halle des Handwerks in den kommenden drei Tagen:11:30 – 12:30 Uhr Informationsveranstaltung für Arbeitgeber zum Thema Qualifizierungschancengesetz (QCG) durch die Agentur für Arbeit13:00 – 14:00 Uhr „Wo kommen die Grabsteine eigentlich her?“ – Vortrag der Steinmetz Innung14:00 – 15:00 Uhr „Eigene PV-Anlage – das musst du wissen“ – Info-Veranstaltung mit der Firma Silithium in Kooperation mit der Schornsteinfeger Innung13:00 – 13:30 Uhr Info-Veranstaltung der SHK Innung über die Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes (GeG)13:30 – 14:00 Uhr Vortrag zur Frage „Wärmepumpe als Allheilmittel?“ durch die SHK Innung14:00 – 14:30 Uhr Info-Veranstaltung der SHK Innung zum Thema „Hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage“14:30 – 15:00 Uhr „Aktuelle Fördervoraussetzungen & Fördermöglichkeiten für den Heizungstausch“ – Info-Veranstaltung der SHK InnungDie Veranstaltungen finden im „Forum“ in der Halle des Handwerks (Halle 5) auf dem Mannheimer Maimarkt statt. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen über den gesamten Messezeitraum im Handwerkerzelt ist auf der Website der Handwerkskammer unter der Rubrik „Presse“ / „Maimarkt Mannheim“ / „Maimarkt 2024“ auf www.hwk-mannheim.de einzusehen.