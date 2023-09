Handwerkskammer unterstützt Betriebe beim Erstellen rechtssicherer Arbeitsverträge

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe auf vielfältige Art und Weise. Auch bei der Formulierung von Arbeitsverträgen. „Ganz gleich, ob man einen Auszubildenden beschäftigt, der nach Abschluss der Lehre ins Beschäftigungsverhältnis übernommen werden soll, oder aber einen neuen Mitarbeiter einstellt – in beiden Fällen benötigt man einen rechtssicheren Arbeitsvertrag“, sagt der Rechtsexperte der Handwerkskammer, Jürgen-Andreas Gergely. Dabei seien die immer weiter steigenden inhaltlichen und rechtlichen Anforderungen an derlei Verträge für Laien kaum zu überschauen und überfordern Rechtsunkundige schnell.Die Kammerjuristen der Handwerkskammern in Baden-Württemberg haben deshalb entsprechende Vertragsmuster erstellt, die regelmäßig gepflegt und überprüft werden. Sie unterstützen Betriebe bei der richtigen Formulierung und enthalten alle erforderlichen Aspekte. Zum Download stehen diese Vorlagen auf der Webseite von Handwerk BW im Bereich „Arbeitsvertragsmuster“ unter der Rubrik „Positionen“ / „Recht“ auf www.handwerk-bw.de . Dennoch rät Jürgen-Andreas Gergely zunächst zu einem persönlichen Gespräch. „Wir bieten Ihnen gerne eine individuelle arbeitsrechtliche Beratung und können Ihnen gezielt das passende Muster zur Verfügung stellen“, sagt der Rechtsberater. So sei sichergestellt, dass auch wirklich das richtige Dokument zum Einsatz kommt. Die Beratung ist für Kammerbetriebe ein kostenloser Service, den sie jederzeit nutzen können, um offene Fragen im Gespräch zu klären.Weitere Informationen rund um Arbeitsverträge im Handwerk sowie kostenfreie Rechtsberatung bei Jürgen-Andreas Gergely, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-157, E-Mail: juergen-andreas.gergely@hwk-mannheim.de