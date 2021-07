Handwerkliche Firmenjubiläen

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



C.Ochs & A. Wojatschek GdbR, Ketsch



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Andreas Weiß Maler- und Lackierermeister, Neckargemünd

