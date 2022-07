Erfindersprechtag unterstützt Menschen mit Ideen

Mit dem Erfindersprechtag bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kreativen Menschen eine Hilfestellung bei der Umsetzung ihrer Ideen. Egal, ob es um die grundsätzliche Verwirklichung eines Konzeptes, um das Entwickeln einer technischen Lösung oder aber darum geht, die eigene Erfindung schützen zu lassen – beim Erfindersprechtag gibt es Antworten auf die entscheidenden Fragen. Das Angebot der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erfolgt in Kooperation mit erfahrenen Patentanwaltskanzleien der Region. Der nächste Termin findet am Donnerstag, 21. Juli 2022, zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer (B 1, 1-2, 68159 Mannheim) statt.Für die kostenfreie, halbstündige Erstberatung wird Vertraulichkeit garantiert. Im Vorfeld ist eine Anmeldung zur verbindlichen Terminvereinbarung erforderlich bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Carmen Eich-Romero, Telefon 0621 18002-153 oder E-Mail: romero@hwk-mannheim.de . Fragen beantwortet auch Thomas Hollritt, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, unter Telefon 0621 18002-146 oder E-Mail: hollritt@hwk-mannheim.de.