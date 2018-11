Erfindersprechtag mit Patentanwalt

02.11.18

Erfindungen, Patente, Markennamen, Gebrauchs- und Geschmacksmuster. Haben Sie dazu Fragen? Dann kommen Sie doch zu unserem Erfindersprechtag. Dieser wird in Kooperation mit erfahrenen Patentanwälten aus der Region durchgeführt und findet am Donnerstag, 15.11.2018 bei der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald statt. An diesem Tag haben Handwerksbetriebe, Existenzgründer, sowie freie Erfinder Gelegenheit, den Patentexperten ihre Fragen rund um den Schutz und die Vermarktung von Erfindungen zu stellen. Die Patentanwälte beraten jedoch nicht nur zum Thema Erfindung, sondern auch über die Nutzen und Risiken von Markennamen, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster.



Der Erfindersprechtag findet zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Gutenbergstraße 49 in 68167 Mannheim statt.



Für die Gespräche wird Vertraulichkeit garantiert, daher ist vorab eine persönliche Anmeldung zwecks Terminvereinbarung erforderlich. Diese wird von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Carmen Romero, Tel.: 0621/18002-153, entgegengenommen.

(lifePR) (