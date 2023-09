Erfindersprechtag bei der Handwerkskammer informiert über gewerbliche Schutzrechte

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt zum nächsten Erfindersprechtag am 21. September 2023 zwischen 15:30 und 17:30 Uhr in ihren Räumlichkeiten, B1, 1-2, in Mannheim ein. Die Beratung für innovative Handwerker findet in Kooperation mit erfahrenen Patentanwaltskanzleien aus der Region statt und bietet Handwerkerinnen und Handwerkern die Gelegenheit, Fragen rund um ihre kreativen Projekte zu klären. Ganz gleich, ob man eine neue Idee oder technische Lösung entwickelt hat oder aber eine Erfindung schützen lassen möchte – die Berater der Handwerkskammer unterstützen in allen Belangen. Für die kostenfreie, halbstündige Erstberatung wird Vertraulichkeit garantiert. Aufgrund der eingeschränkten Zeit wird geraten, sich auf ein konkretes Thema zu konzentrieren und dieses gezielt durchzusprechen.Eine Anmeldung zur verbindlichen Terminvereinbarung ist erforderlich bei Carmen Eich-Romero, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-153. Weitere Fragen beantwortet Thomas Hollritt unter Telefon 0621 18002-146 oder E-Mail: thomas.hollritt@hwk-mannheim.de