Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 40-jährigen Bestehens des Betriebes

Walter Hartmann Elektro-Anlagen, Limbach



In Würdigung des 40-jährigen Bestehens des Betriebes

Claus Packhaeuser, Mannheim



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes

Andreas Lainer Schornsteinfegermeister, Neckargemünd

