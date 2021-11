Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar- Odenwald

In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:



40 Jahre - Treue-Medaille in Gold – Rhein-Neckar-Kreis

Michael Gutruf, Herrman Stahl- und Metallbau GmbH, Mauer



25 Jahre - Treue-Medaille in Silber – Rhein-Neckar-Kreis

Krystian Szal, Armin Schmitt Haustechnik GmbH, Eppelheim



15 Jahre - Treue-Medaille in Bronze – Rhein-Neckar-Kreis

Linda Markert, Armin Schmitt Haustechnik GmbH, Eppelheim

Zoran Misic, Lützel Bau GmbH Bauunternehmen, Reilingen



10 Jahre - Treue-Medaille in Bronze – Mannheim

Günther Fröhlich, Edgar Körber GmbH Dachdeckerbetrieb, Mannheim



10 Jahre - Treue-Medaille in Bronze – Rhein-Neckar-Kreis

Dominik Berger, Armin Schmitt Haustechnik GmbH, Eppelheim

Frank Berkowitz, Armin Schmitt Haustechnik GmbH, Eppelheim

Waldemar Dirks, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg

Kathrin Sessler, Armin Schmitt Haustechnik GmbH, Eppelheim

