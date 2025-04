Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich eines Firmenjubiläums an folgende Handwerksbetriebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 100-jährigen Bestehens der Firma

Eckhard Wagner Glaserei, Ilvesheim



In Würdigung des 75-jährigen Bestehens der Firma



Harald Schüttler Lackierfachbetrieb, Wiesloch



In Würdigung des 30-jährigen Bestehens der Firma

Heiko Bernhard & Walther Krümling GdbR, Heidelberg



In Würdigung des 30-jährigen Bestehens der Firma

Malerwerkstätte Stegemann GmbH, Sandhausen



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens der Firma

Andreas Heinrich Malerbetrieb, Mannheim

(lifePR) (