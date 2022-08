Vollendung des 25. Lebensjahrs,

Die Handwerkskammern werden bei der Besetzung von ehrenamtlichen Richterstellen bei unterschiedlichen Gerichten miteinbezogen. Hierfür sucht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald immer wieder Kandidaten. Folgende Rahmenbedingungen und Voraussetzungen müssen für eine Kandidatur erfüllt sein:Bei Arbeits- und Sozialgerichten wirken neben Berufsrichtern auch ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus dem Kreis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit. Bei der Erstellung von Vorschlagslisten mit Kandidaten unterstützen die Handwerkskammern die Gerichte. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre, nach Ablauf kann eine Wiederberufung erfolgen.Die Stimme der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter haben das gleiche Gewicht wie die des Berufsrichters: Sie bringen ihre Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag bei der Urteilsfindung mit ein. So wird bei den Gerichtsverfahren die Praxisnähe gewährleistet.Folgende gesetzliche Voraussetzungen für die Bestellung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter im jeweiligen Gerichtszweig müssen erfüllt werden. Zu diesen Voraussetzungen für die Berufung an die Gerichte der 1. Instanz in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit gehören insbesondere:Informationen zu dieser Tätigkeit in diesen Gerichtszweigen sowie die entsprechenden Personalbögen sind erhältlich bei Karin Geiger, Telefon 0621 18002-105, E-Mail: geiger.k@hwk-mannheim.de