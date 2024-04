Alles unter einem Dach: Rundgang durch die Vielfalt des Handwerks und seine Themen

Wenn der Maimarkt vom 27. April bis 7. Mai 2024 wieder seine Pforten öffnet und Tausende Besucher auf sein Gelände lockt, ist das Handwerk - einer langen Tradition folgend - ganz vorne mit dabei. Erneut präsentiert es sich in einer eigenen Halle mit all seiner Vielfalt und interessanten, aktuellen Themen. „Es ist uns ein Anliegen, unsere Leistungen für die Besucherinnen und Besucher transparent zu machen, aber auch die Vielfalt des Handwerks, seine Bedeutung und Schaffenskraft zu zeigen“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Die Besucher erwartet in der Halle des Handwerks ein Rundgang durch verschiedene Handwerksberufe, die sich jeweils mit ihren eigenen, speziellen Themen präsentieren. Überall stehen Ansprechpartner zur Verfügung, sodass sich Fachkompetenz in einer Halle potenziert und Besucher kompetente Antworten auf ihre Fragen erhalten. Ein zentrales Thema sind die beruflichen Möglichkeiten und Karrierewege im Handwerk. Darüber hinaus werden im Handwerks-Forum täglich kostenfreie Info-Vorträge geboten, zu denen alle Interessierte eingeladen sind.



„Der Maimarkt bietet dem Handwerk eine hervorragende Plattform, um mit Menschen von Jung bis Alt ins Gespräch zu kommen“, sagt Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann. „Gleichzeitig haben die Besucherinnen und Besucher eine hervorragende Gelegenheit, sich bei uns zu informieren und ihre Fragen zu platzieren.“ So nutzen viele die Gelegenheit, um handwerkliche Themen anzusprechen, die sie beispielsweise im Bereich der Energiewende oder der Haussanierung beschäftigen.



Schülerinnen und Schüler können in der Halle des Handwerks im Zuge der Berufsorientierung profitieren. Erneut werden an den vielen Ständen Mitmachaktionen geboten, die Handwerk „zum Anfassen“ präsentieren und es erlebbar machen. „Manch einer hat da schon verborgene Talente entdeckt“, weiß Präsident Klaus Hofmann. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat für Schülerinnen und Schüler eine Rallye durch die Halle organisiert, bei der verschiedene Aufgaben zu lösen sind. Zahlreiche Schulen haben sich für diese praxisbezogene Berufsorientierung bereits angemeldet.



Jeder Aussteller in der Halle des Handwerks stellt seinen Auftritt unter ein aktuelles Motto. So geht es bei der Elektro Innung um nachhaltige Energieversorgung. Passend dazu heißt es am Stand von Sanitär, Heizung, Klima: „Gut geplant in die Zukunft“, was bei den aktuellen Herausforderungen im energetischen Bereich die Fachkompetenz von Profis erfordert. Auch die Schornsteinfeger Innung ist bei diesem Thema maßgebend beteiligt und präsentiert sich unter dem Slogan: „Energiewende nur mit uns“. Die Kfz-Innung Rhein-Neckar-Odenwald informiert über Weiterentwicklungen in den Bereichen Werkstatt und Technik, den digitalen Wandel, Antriebe der Zukunft und lässt Interessierte einen Zylinderkopf an einem Motor ab- und anmontieren und ihre handwerklichen Fähigkeiten testen. Und bei den Raumausstattern und Sattlern werden Polsterung und Neubezug von Polstermöbeln gezeigt, es geht um die Verbesserung des Raumgefühls durch eine angenehme Raumakustik und um cleveren, innenliegenden Sonnenschutz.



Ob bei den Dachdeckern, Fliesenlegern, Malern oder Schreinern – überall wird Handwerk zum Bestaunen und Anfassen geboten. Das zeigt sich schon zum Messeauftakt, wenn der Maimarkt in der Halle des Handwerks traditionell mit einem Richtfest eröffnet wird. Dazu wird eigens ein Maimarkthäuschen gemauert, dessen Dachstuhl für das Richtfest selbstverständlich am ersten Maimarkttag fertiggestellt und eine Station beim Eröffnungsrundgang namhafter Vertreter aus Politik und Wirtschaft sein wird. Während der Messedauer wird am Haus weitergewerkelt, gefliest und gemauert – als Paradebeispiel für die Zusammenarbeit verschiedener Handwerke an einem Projekt.



Die Vielfalt handwerklicher Möglichkeiten zeigt sich bisweilen auch in nur einem Gewerk, wie die Steinmetze dies thematisieren. Ihr Auftritt steht ganz provokant unter dem Motto „Alles außer Grabsteine!“. Variantenreiche Ausstellungstücke zeigen die ganze Vielfalt des Steinmetz-Handwerks.



Ein ganz anderes Handwerksfeld eröffnet sich den Besucherinnen und Besuchern am Stand der Zahntechniker Innung: Dort wird gezeigt, wie sich modernste Technik in der Zahnmedizin einsetzen lässt und sich „digitales Handwerk“ in einem „Beruf mit Zukunft“ vereint. Mit Fräsmaschine und diversen anderen Techniken zeigen die Vertreter dieses Gewerks, was heute alles möglich ist.



Auch Genuss kommt in der Halle des Handwerks nicht zu kurz. Die Bäcker Innung präsentiert täglich neue Themen vom König der Kuchen – dem Baumkuchen – über Gugelhupf und Flechtgebäcke bis hin zu Broten mit langzeitgeführten Natursauerteigen. Es geht um Brot- und Weingenuss, ums Backen, Brauen und Schlemmen als foodpairing mit der Eichbaum Brauerei und um Gebäcke rund um den Fußball. Am Samstag, 4. Mai, erwartet die jungen Maimarkt-Besucher unter dem Motto „Backen mit Kindern“ eine Mitmachaktion, bei der nicht nur genascht, sondern auch selbst gebacken werden darf.



Am Gemeinschaftsstand von Signal Iduna und IKK classic können Besucher beim Reaktionstest etwas gewinnen und auch bei der Inter Versicherungsgruppe bringt das Maßkrugschieben nicht nur Spaß, sondern lässt an der Verlosung von Adlerkarten teilnehmen.



Neben den Aktionen und Präsentationen an den Ständen gibt es in der Halle des Handwerks auch zahlreiche Veranstaltungen im so genannten „Forum“. Ob zum Thema „energetische Sanierung im Fußbodenaufbau mit Fliesen“ oder zur Frage: „Wärmepumpe als Allheilmittel?“ – die Vorträge vermitteln wertvolle Informationen zu aktuellen Themen. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald richtet sich am 29. April mit dem Vortrag „Auf dem Sprungbrett ins Leben“ an Eltern und ihre Rolle bei der Berufsorientierung ihrer Kinder. Außerdem lädt die Kammer am selben Tag zum Podiumsgespräch mit Azubis und Ausbildungsbetrieben unter der Überschrift „Handwerk macht glücklich“.

