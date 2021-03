Stories. On Paper. Besondere Momente festhalten

30 Muskeln, 17 Gelenke und 12 Gehirnareale brauchen wir zum Schreiben. Ein faszinierendes Zusammenspiel für etwas ganz Eigenes: unsere Handschrift. Mit ihr nehmen Ideen Gestalt an, wird Flüchtiges festgehalten oder neue Visionen erschaffen. Schreiben ist Kultur, ein Erlebnis … wenn sich Buchstabe für Buchstabe auf feinem Papier formt.Hahnemühle hat für stilvolle Schreiberlebnisse die Kollektion FineNotes by Hahnemühle erdacht. Mit jahrhundertelanger, ununterbrochener Tradition in der Fertigung feinster Papiere in Deutschland und anspruchsvoller Handwerkskunst stehen wir jetzt für ebensolche Schreibaccessoires. Bei allen Produkten ist der Manufakturcharakter spürbar: Geschmeidig glattes Wasserzeichenpapier ist in Premium Notizbüchern aus Voll-Leder oder recyceltem Leder erhältlich. Der fadengeheftete Buchblock, der gerundete Buchrücken und der Hohlschnitt an der Vorderkante der Bücher sind feine Details unserer wertigen Notizbücher Iconic und Manuscript.Perfekt darauf abgestimmt sind die drei Editionen der FineNotes Schreibgeräte First Edition – limitiert -, Slim Edition und Bold Edition . Alle drei Serien umfassen Rollerball, Kugelschreiber und Füllfederhalter mit 18kt Goldfeder und Tintenkonverter. Alternativ können auch Tintenpatronen eingesetzt werden. Die guillochierten Oberflächen aus einer Nickel-Palladium-Legierung bzw. Edelstahl erinnern an die Schöpfsiebe der Papiermacher und matte Edelstahlkorpusse sind eine Reminiszenz an den Gründervater der Hahnemühle, Merten Spieß.Alle FineNotes Produkte sind ein Versprechen, eine Gewissheit: Denn Hahnemühle steht für Handwerk, Passion, Kompetenz, Kultur. Für