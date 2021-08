Hahnemühle goes to Berlin

Die Hahnemühle freut sich, zwei Veranstaltungen in der pulsierendsten Kreativmetropole der Welt, Berlin, anzukündigen. Auf der Kunstmesse paper positions berlin wird am 19. August 2021 der erste Paper Art Award verliehen und Hahnemühle kooperiert mit Leica und White Wall auf der Berlin Photo Week Ende August 2021.Der Paper Art Award ist eine neue Auszeichnung für herausragende skulpturale, visuelle Papierkunst. Mit 36.000 € ist er der höchstdotierte Papierkunstpreis, der von Hahnemühle, d’mage und Canon vergeben wird und Papier als kreatives Material in den Mittelpunkt stellt. Seit 2017 kooperieren die drei Partner und engagieren sich für die skulpturale Papierkunst. Daraus haben sich die Sommerateliers Paper Residency ! unter der Leitung von d’mage entwickelt. Inspiriert von den Ergebnissen mehrerer Paper Residencies und der Rezeption der Kunstwerke aus den Residencies bei den paper positions 2020 entstand die Idee eines gemeinsamen Paper Art Awards und eines Papierkunstmuseums Haus des Papiers in Berlin.Aus Anlass des ersten Paper Art Award veranstaltet die Hahnemühle vomein Wochenende, das ganz dem Papier gewidmet ist. Besucher können ihre Bilder auf den neuen Hahnemühle Premium Fotopapieren für Drylab Kiosk-Systeme drucken, erfahren mehr über Papierrohstoffe, Herstellung und Verarbeitung in Deutschlands ältester Künstlerpapierfabrik und haben die Möglichkeit, Hahnemühle Produkte im Werksverkauf zu erwerben.Eine Woche später, vom, findet am Hauptstandort Haubentaucher die Berlin Photo Week statt. Über das Wochenende vom 27.08. – 29.08.2021 wird die Hahnemühle als exklusiver Papierpartner auf demin der Berlin Photo Week Location vertreten sein. Die Druckexperten der Hahnemühle werden vor Ort die Hahnemühle Digital FineArt Inkjet-Papiere präsentieren. Fotografen und Fotobegeisterte können am Leica-Stand ihr eigenes Bild in A4 ausdrucken oder im Haus des Papiers das neue Hahnemühle Premium Fotopapier für Drylab Kiosk-Systeme testen. Diese Veranstaltung wird von den Hahnemühle-Partnern Leica und White Wall unterstützt.20.08. – 22.08. 2021 @Haus des Papiers, Seydelstraße 30, 10117 Berlin, U2 Spittelmarkt27.08. – 29.08. 2021 @Leica Stand Berlin Photo Week Haubentaucher,Revaler Str. 99, 10245 Berlin, U1/3 + S-Bahn Warschauer Straße und Haus des Papiers