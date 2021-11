Der Hahnemühle Kunstkalender 2022 bringt 'Freude & Glück'

Die Kunstkalender-Edition der Hahnemühle ist in einer limitierten Auflage von 3.000 Stück als Sammlung kostbarer Kunstdrucke erhältlich.12 einzigartige Werke internationaler Künstler zieren den Hahnemühle-Kunstkalender 2022. Die Bilder wurden aus mehr als 1.300 internationalen Einreichungen des weltweit ausgeschriebenen Malwettbewerbs ausgewählt. Aquarelle, Ölbilder oder kolorierte Zeichnungen, jedes einzelne Bild zeigt Freude und Glück im ganz persönlichen Stil des Künstlers. Das Thema „Joy & Happiness“ des Wettbewerbs hat zwölf positiv stimmende Motive hervorgebracht, die voller Freude durch das kommende Jahr begleiten.Der Kunstkalender wird auf dem speziell für den Kalenderdruck entwickeltem High-End Digitaldruckpapier Hahnemühle Cold Pressed Art Paper 250 gedruckt. Dieses einzigartige echte Hahnemühle Papier ist leicht strukturiert und verleiht dem Kalender einen angenehmen und seidigen Touch. Das Papier und die Motive machen den Kalender zu einem wertvollen Sammlerstück. Jedes Motiv ist auch einzeln gerahmt ein Schmuckstück an der Wand. Wie alle Hahnemühle Papiere ist das Hahnemühle Cold Pressed Art Paper 250 säurefrei, vegan und höchst alterungsbeständig. Das zertifizierte Papier für den HP-Indigo® Digitaldruck und analoge Drucktechnologien wurde ausgezeichnet mit der Bestnote von 3 Sternen für Tintenhaftung, Lauffähigkeit und eine hervorragende Gummituch-Schonung.Beim Hahnemühle Kunstkalender 2022 ist die Nachhaltigkeit wichtig: Durch die Umstellung auf die digitale Druckproduktion fällt weniger Abfall an, Energie wird eingespart und Emissionen reduziert. Die bisher beim Offset-Verfahren benötigten Druckplatten entfallen, der Einsatz von Chemikalien wird um ein Vielfaches reduziert und das On-Demand Drucken vermeidet jeglichen Überschuss.Sichern Sie sich einen von 3000 limitierten Exemplaren exklusiv im Hahnemühle Shop mit Personalisierung (bestehend aus Vor- und Nachname des Bestellers) exklusiv in unserem Shop in tollen Sets mit attraktiven Hahnemühle-Produkten als Geschenk!Bitte beachten Sie: Versand nur nach Deutschland und Österreich.Die Shortlist der Kalendermotive finden Sie auf YouTube , die Gewinnermotive aus dem Kalender auf unserer Webseite