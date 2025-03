75 Jahre schöner backen

Mitfeiern & gewinnen: großes Jubiläumsgewinnspiel rund um einen Elektromotorroller in schönstem PICKERD Gelb

Mit den Zero Hero Lieblingsstreusel-Variationen „Sweetheart" und „So Glamorous" bietet PICKERD erstmals moderne Dekor-Mixe in schönsten Farben und Formen ganz ohne Zuckerzusatz (UVP 3,99 € je 90-g-Becher).

Für kleine und große Prinzessinnen: Krönchen, Perlchen, Herzen und Sterne in Rosatönen, Weiß und Gold. Das 3er-Dekor-Set „Be a Princess" setzt Gebäcken wie Torten, Cupcakes oder Cake Pops nun die Krone auf (UVP 4,39 € je 77-g-Set).

Für ein veganes, knusprig-schokoladiges Finish: Feinster Haselnuss-Krokant trifft auf leckeren Kakao! Extra crunchy und geschmacksintensiv eignet sich PICKERD Kakao-Haselnuss-Krokant perfekt zum Backen und Dekorieren, aber auch als besonderes Topping in süßen Snacks wie Bowls, Desserts oder Müsli (UVP 1,89 € je 40-g-Beutel)!

Mit den veganen PICKERD Bio-Kuchen-Füllungen in den Varianten Haselnuss und Mohn entstehen kreativ Genussmomente. Als Füllung für feine Kuchen und Gebäcke, als Topping für Eis und Desserts oder direkt zum Löffeln – die rein pflanzlichen Füllungen aus hochwertigen Bio-Zutaten bieten besten Geschmack (UVP 5,99 € je 250-g-Glas zuzüglich 0,15 € Pfand). Die Bio-Kuchen-Füllung Apfel-Haselnuss ist zum gleichen Preis im 500-g-Glas erhältlich.

Kunterbunte Dekoraufleger aus Schokolade, Marzipan oder Zuckermasse verwandeln Torten, Cupcakes & Co. in echte Meisterwerke. Das PICKERD Sortiment umfasst zahlreiche Variationen kreativer Dekore für individuelle Looks (UVP ab 4,39 €).

Trendige Lieblings-Kerzen in zwei Neonfarbvarianten im angesagten Dip-Dye-Look. Für den passenden Look von Geburtstags- und Jubiläumsgebäcken sorgen die hochwertigen Einsteckkerzen in den Zahlen von 0 bis 9 (UVP 2,79 € je Zahlenkerze).

Zum Geburtstag, zu Hochzeit und Taufe, zum Sommerfest oder einfach so: Frisch gebackene Leckereien dürfen einfach nicht fehlen. Und seit 75 Jahren ist PICKERD immer mit dabei, wenn zu Hause gebacken wird! Ob bunte Glasuren in der unverwechselbaren Gugelhupfform, hochwertige Vanille- und Fruchtaromen, schönste Dekore in allen Formen und Farben, Nussvariationen, natürliche Dekore oder praktische Kuchenfüllungen – hier gibt es alles, was das Herz der kleinen und großen Hobbybäcker:innen höherschlagen lässt. PICKERD feiert in diesem Jahr den 75. Geburtstag und überrascht mit tollen Angeboten und Aktionen, die immer aktuell in den Social-Media-Kanälen oder auf der Website angekündigt werden.Schon ab April startet PICKERD das Jubiläumsfeuerwerk und überrascht mit zahlreichen Geburtstagsvorteilen. Perfekt für alle Fans und die, die es noch werden wollen!Rund um die innovativen Produktwelten präsentiert PICKERD immer neue, gelingsichere Rezeptideen für trendige Gebäcke und leckere Snacks. Alle Inspirationen finden sich auf www.PICKERD.de und in den Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook oder Pinterest.Auch im Produktregal tut sich viel! Neue Dekore, praktische Füllungen, verschiedene Aufleger und sogar trendige Zahlenkerzen erweitern jetzt das hochwertige PICKERD Sortiment.Alle Dekorprodukte sind bereits erhältlich – überall im Handel oder im Webshop auf www.PICKERD.de . Die Lieblings-Kerzen sind ab Mitte 2025 im Handel verfügbar.