Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042121

Greif & Contzen Immobilien GmbH Pferdmengesstraße 42 50968 Köln, Deutschland http://www.greif-contzen.de
Ansprechpartner:in Herr Stefan Altmann +49 221 937793312
Logo der Firma Greif & Contzen Immobilien GmbH

XIAO Restaurant eröffnet neuen Standort in Hürth

Vermittlung durch Greif & Contzen erfolgreich abgeschlossen

(lifePR) (Köln, )
Die beliebte Restaurantkette XIAO setzt ihren Wachstumskurs fort und eröffnete Ende August 2025 einen neuen Standort in Hürth. Die Vermietung der rund 1.200 Quadratmeter großen Gastronomiefläche erfolgte durch die Immobilienexperten von Greif & Contzen.

Die Fläche wurde zuvor von einem Bettenfachgeschäft genutzt. Mit XIAO zieht nun ein hochwertiges Gastronomiekonzept ein, dass das gastronomische Angebot in Hürth ideal ergänzt und weiter aufwertet. Das Restaurant befindet sich in einem attraktiven Solitär-Objekt mit umliegenden Parkplätzen für eine komfortable Erreichbarkeit.

Auf zwei Etagen bietet der neue Standort knapp 400 Sitzplätze im Innenbereich; zusätzlich stehen rund 90 Plätze unter großen Sonnenschirmen auf der Außenterrasse zur Verfügung. „Bei der Einrichtung haben wir uns von Architekturhighlights asiatischer Metropolen wie Shanghai oder Macau inspirieren lassen“, so der Betreiber von XIAO. Gäste dürfen sich somit auf ein modernes und stilvolles Ambiente freuen, das die kulinarische Vielfalt perfekt untermalt.

XIAO steht für eine moderne asiatische Küche mit Live-Cooking-Stationen und hochwertigen Buffetangeboten. Die Marke hat sich bundesweit erfolgreich etabliert und begeistert ihre Gäste mit einer großen Vielfalt an frisch zubereiteten Speisen sowie gehobenem Designanspruch.

Greif & Contzen ist seit über 45 Jahren als inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln erfolgreich in den Bereichen Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien aktiv. Mit einem erfahrenen Expertenteam begleiten sie ihre Kunden bei Vermietungen, Verkäufen, Projektentwicklungen und umfassenden Beratungsleistungen.

„Wir freuen uns, mit XIAO einen starken und attraktiven Nutzer für diese besondere Fläche gewonnen zu haben“, erklärt Julian Mohs, Senior Berater Einzelhandelsimmobilien, Greif & Contzen. „Die Eröffnung wird den Standort zusätzlich beleben und die Gastronomielandschaft in Hürth bereichern.“

Greif & Contzen Immobilien GmbH

Beraten. Bewerten. Vermitteln. Verwalten.

Die Leistungssegmente der über 100 Spezialisten bei Greif & Contzen reicht über alle Immobilienarten: Hochwertige Privatimmobilien, Einzelhandels- und Büroflächen, Industrie- und Logistikflächen, Grundstücke, Investmentobjekte oder auch land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften. Die Serviceleistungen decken dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Marktanalyse und der Beratung bei Projektentwicklungen über die Immobilienbewertung, maßgeschneiderte Vermarktungskonzepte und zielgruppengerechte Vermittlung bis hin zur technischen und kaufmännischen Verwaltung.

Seit über 45 Jahren vertrauen die Kunden auf das Wissen, die Qualität und die Diskretion von Greif & Contzen. Ob Eigentümer, Nutzer oder Investoren: Spezialisiert auf hochwertige und renditestarke Immobilien zählt Greif & Contzen Großkonzerne ebenso zu seinen Kunden wie Gesellschaften aus dem Bereich des Asset Managements, mittelständische Betriebe der unterschiedlichsten Branchen und vermögende Privatkunden. Eine überregionale Kooperation bindet das Kölner Unternehmen als regionalen Spezialisten in ein Netzwerk mit mehreren europäischen Standorten ein. Die Entwicklung der regionalen Immobilienmärkte analysiert Greif & Contzen in regelmäßig erscheinenden Büro- und Investmentmarktberichten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.