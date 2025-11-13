XIAO Restaurant eröffnet neuen Standort in Hürth

Die beliebte Restaurantkette XIAO setzt ihren Wachstumskurs fort und eröffnete Ende August 2025 einen neuen Standort in Hürth. Die Vermietung der rund 1.200 Quadratmeter großen Gastronomiefläche erfolgte durch die Immobilienexperten von Greif & Contzen.



Die Fläche wurde zuvor von einem Bettenfachgeschäft genutzt. Mit XIAO zieht nun ein hochwertiges Gastronomiekonzept ein, dass das gastronomische Angebot in Hürth ideal ergänzt und weiter aufwertet. Das Restaurant befindet sich in einem attraktiven Solitär-Objekt mit umliegenden Parkplätzen für eine komfortable Erreichbarkeit.



Auf zwei Etagen bietet der neue Standort knapp 400 Sitzplätze im Innenbereich; zusätzlich stehen rund 90 Plätze unter großen Sonnenschirmen auf der Außenterrasse zur Verfügung. „Bei der Einrichtung haben wir uns von Architekturhighlights asiatischer Metropolen wie Shanghai oder Macau inspirieren lassen“, so der Betreiber von XIAO. Gäste dürfen sich somit auf ein modernes und stilvolles Ambiente freuen, das die kulinarische Vielfalt perfekt untermalt.



XIAO steht für eine moderne asiatische Küche mit Live-Cooking-Stationen und hochwertigen Buffetangeboten. Die Marke hat sich bundesweit erfolgreich etabliert und begeistert ihre Gäste mit einer großen Vielfalt an frisch zubereiteten Speisen sowie gehobenem Designanspruch.



Greif & Contzen ist seit über 45 Jahren als inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln erfolgreich in den Bereichen Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien aktiv. Mit einem erfahrenen Expertenteam begleiten sie ihre Kunden bei Vermietungen, Verkäufen, Projektentwicklungen und umfassenden Beratungsleistungen.



„Wir freuen uns, mit XIAO einen starken und attraktiven Nutzer für diese besondere Fläche gewonnen zu haben“, erklärt Julian Mohs, Senior Berater Einzelhandelsimmobilien, Greif & Contzen. „Die Eröffnung wird den Standort zusätzlich beleben und die Gastronomielandschaft in Hürth bereichern.“

